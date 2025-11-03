Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 11:09 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 11:09 AM IST

    ഹാ​ർ​ട്ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സൗ​ഹൃ​ദ​കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    ഹാ​ർ​ട്ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സൗ​ഹൃ​ദ​കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    ഹാ​ർ​ട്ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സൗ​ഹൃ​ദ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്

    മ​നാ​മ: 'ഒ​രു​മി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു സ്നേ​ഹ​തീ​രം' എ​ന്ന ആ​പ്ത​വാ​ക്യ​വു​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്ന ഹാ​ർ​ട്ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​ന്ന സൗ​ഹൃ​ദ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ എ​ട്ടാ​മ​ത് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സ​ൽ​മാ​നി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോം​പ്ല​ക്‌​സി​ൽ വെ​ച്ച് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31 വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ആ​രോ​ഗ്യ​പ​ര​മാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് ന​ട​ന്ന ര​ക്ത​ദാ​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വ​ലി​യ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ഹാ​ർ​ട്ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ഈ ​വ​രു​ന്ന ഡി​സം​ബ​റി​ൽ വ​ള​രെ വി​പു​ല​മാ​യി ന​ട​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

