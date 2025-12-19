Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഹാ​ർ​ട്ട് ബ​ഹ്റൈ​ൻ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 11:18 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 11:18 AM IST

    ഹാ​ർ​ട്ട് ബ​ഹ്റൈ​ൻ എ​ട്ടാം​വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഹാ​ർ​ട്ട് ബ​ഹ്റൈ​ൻ എ​ട്ടാം​വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഹാ​ർ​ട്ട് ബ​ഹ്റൈ​ൻ എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി എം.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹു​സൈ​ൻ അ​ൽ ജ​നാ​ഹി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു 

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ 'ഹാ​ർ​ട്ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ' എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഷി​കം ‘ഹാ​ർ​ട്ട് ഫെ​സ്റ്റ്’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സ​മു​ചി​ത​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. സ​ൽ​മാ​നി​യ കെ ​സി​റ്റി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ക്യാ​പി​റ്റ​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് ഫ​സ്റ്റ് ഡി​സ്ട്രി​ക്റ്റ് എം.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹു​സൈ​ൻ അ​ൽ ജ​നാ​ഹി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഹാ​ർ​ട്ട് ഗ്രൂ​പ് അ​ഡ്മി​ൻ അം​ഗം വി​ജീ​ഷ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​ജി​ല പ്ര​ജീ​ഷ് സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. ഹാ​ർ​ട്ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ആ​ദ​ര​സൂ​ച​ക​മാ​യി പ്ര​ജീ​ഷ് റാം ​എം.​പി​ക്ക് മെ​മ​ന്റോ കൈ​മാ​റി.

    മേ​ള​ക​ലാ​ര​ത്നം സ​ന്തോ​ഷ് കൈ​ലാ​സ്, പ്ര​മു​ഖ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ കെ.​ടി. സ​ലിം എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ് കൈ​ലാ​സി​നെ ഹാ​ർ​ട്ട് അം​ഗം സു​ശാ​ന്ത് പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ച്ച് ആ​ദ​രി​ച്ചു. കെ.​ടി. സ​ലിം ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. സോ​പാ​നം വാ​ദ്യ​ക​ലാ​സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ചെ​ണ്ട​മേ​ള​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. സ​ബി​ത സാ​ബു ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. സാ​ബു പാ​ലാ, ശ്രീ​നാ​ഥ്, ഹാ​ർ​ട്ടി​ലെ കൊ​ച്ചു ക​ലാ​കാ​രി കു​മാ​രി അ​നു​ർ​ദേ​വ എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി വേ​ദി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഹാ​ർ​ട്ടി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സ​ദ​സ്സി​ന്റെ മ​ന​സ്സ് കീ​ഴ​ട​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraincelebratesgulfnewsmalayalam
    News Summary - Heart Bahrain celebrates its eighth anniversary
    Similar News
    Next Story
    X