Madhyamam
    13 Aug 2025 11:47 AM IST
    13 Aug 2025 11:47 AM IST

    ഹൃദയാഘാതം; എറണാകുളം സ്വദേശി ബഹ്റൈനിൽ നിര്യാതനായി

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​ത്
    ഹൃദയാഘാതം; എറണാകുളം സ്വദേശി ബഹ്റൈനിൽ നിര്യാതനായി
    സ​ജീ​ർ സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ

    മ​നാ​മ: എ​റ​ണാ​കു​ളം പ​ള്ളു​രു​ത്തി സ്വ​ദേ​ശി സ​ജീ​ർ സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ (51) ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം മൂ​ലം ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി. ഇ​ന്ന​ലെ രാ​വി​ലെ ടു​ബ്ലി​യി​ലെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് മ​രി​ച്ച​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഫോ​ൺ വി​ളി​ച്ചി​ട്ടും കി​ട്ടാ​താ​യ​പ്പോ​ൾ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് മാ​നേ​ജ​രാ​യി ജോ​ലി​ചെ​യ്തു​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​ത്. ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ ഗ​ലാ​ലി യൂ​നി​റ്റ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​വും ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ സ​ജീ​വ നാ​ട​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​ണ്. മാ​താ​വ്: റു​ക്കി​യ, ഭാ​ര്യ: ഫാ​സി​ല. മ​ക്ക​ൾ: അ​നാ​ൻ സ​ജീ​ർ, അ​ബു അ​യാ​ൻ സ​ജീ​ർ.

