Madhyamam
    Bahrain
    2 Sept 2025 2:09 PM IST
    2 Sept 2025 2:09 PM IST

    ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം: പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട സ്വ​ദേ​ശി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ‍യി

    ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം: പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട സ്വ​ദേ​ശി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ‍യി
    ജ​യ​കു​മാ​ർ

    ജ​നാ​ർ​ദ​ന​ക്കു​റു​പ്പ്

    മ​നാ​മ: പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട അ​ടൂ​ർ തെ​ങ്ങ​മം സ്വ​ദേ​ശി ജ​യ​കു​മാ​ർ ജ​നാ​ർ​ദ​ന​ക്കു​റു​പ്പ് (62) ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം മൂ​ലം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ‍യി. ശാ​രീ​രി​കാ​സ്വ​സ്ഥ​ത​ക​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​വി​ടെ വെ​ച്ച് ആ​രോ​ഗ്യ​സ്ഥി​തി മോ​ശ​മാ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    2006 മു​ത​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​യാ​യി​രു​ന്ന ജ​യ​കു​മാ​ർ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി അ​ൽ ഹ​മ​ദ് ക​ൺ​സ്ട്ര​ക്ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് ക​മ്പ​നി​യി​ലാ​ണ് ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്. മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഭാ​ര്യ: സു​മ. മ​ക്ക​ൾ: വൈ​ഷ്ണ​വി, വി​ഷ്ണു.

