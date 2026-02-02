Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഹെ​ൽ​ത്ത് ‌‌ടൂ​റി​സം;...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 2 Feb 2026 9:45 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Feb 2026 9:45 AM IST

    ഹെ​ൽ​ത്ത് ‌‌ടൂ​റി​സം; പു​തി​യ നി​യ​മ​ നി​ർ​മാ​ണ​വു​മാ​യി ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഹെ​ൽ​ത്ത് ‌‌ടൂ​റി​സം; പു​തി​യ നി​യ​മ​ നി​ർ​മാ​ണ​വു​മാ​യി ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പു​തി​യ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ. ചി​കി​ൽ​സ​ക്കാ​യി വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ‘ഹെ​ൽ​ത്ത് ടൂ​റി​സം വി​സ’ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സു​താ​ര്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ക​ര​ട് നി​യ​മ​മാ​ണ് പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ള്ള​ത്.

    ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി രാജ്യത്തേക്ക് ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി ഹെ​ൽ​ത്ത് ടൂ​റി​സം വി​സ അ​നു​വ​ദി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ ചി​കി​ത്സാ​നി​ര​ക്കു​ക​ൾ പ​ര​സ്യ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം. രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന ബി​ല്ലു​ക​ളി​ൽ ഓ​രോ സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും നി​ര​ക്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം. വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള രോ​ഗി​ക​ൾ എ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് ത​ന്നെ അ​വ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കേ​ണ്ട ചി​കി​ത്സ, അ​തി​ന്റെ ചെ​ല​വ്, ചി​കി​ത്സ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട റി​സ്കു​ക​ൾ, പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഫ​ലം എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച രേ​ഖാ​മൂ​ല​മു​ള്ള അ​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്ക​ണം. ഇതിനായി ഒ​രു ദേ​ശീ​യ സ​മി​തി രൂ​പീ​ക​രി​ക്കും. നാ​ഷ​ന​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി ആ​യി​രി​ക്കും ഇ​തി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കു​ക.

    ഡോ. ​ജ​മീ​ല അ​ൽ സ​ൽ​മാ​ൻ, ഡോ. ​ജി​ഹാ​ദ് അ​ൽ ഫ​ദ​ൽ തു​ട​ങ്ങി അ​ഞ്ച് ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Health Tourism: Shura Council to draft new rules
    Similar News
    Next Story
    X