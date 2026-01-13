Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    കാ​ൻ​സ​ർ, ഡ​യാ​ലി​സി​സ് രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ ക​ണ​ക്ക് പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    1,400ല​ധി​കം പു​തി​യ കാ​ൻ​സ​ർ കേ​സു​ക​ളും 4,547 ഡ​യാ​ലി​സി​സ് രോ​ഗി​ക​ളും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു
    കാ​ൻ​സ​ർ, ഡ​യാ​ലി​സി​സ് രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ ക​ണ​ക്ക് പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    മ​നാ​മ: 2024ൽ ​ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ 1,400ല​ധി​കം പു​തി​യ കാ​ൻ​സ​ർ കേ​സു​ക​ളും 4,547 ഡ​യാ​ലി​സി​സ് രോ​ഗി​ക​ളും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​താ​യി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ എം.​പി ജ​ലാ​ൽ കാ​ദി​മി​ന് ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി​യി​ലാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. നാ​ഷ​ന​ൽ കാ​ൻ​സ​ർ ര​ജി​സ്ട്രി​യു​ടെ ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച്, 1,230 കാ​ൻ​സ​ർ കേ​സു​ക​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലും 171 കേ​സു​ക​ൾ വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലു​മാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്. വൃ​ക്ക​രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​രാ​യ 4,547 പേ​ർ നി​ല​വി​ൽ ഡ​യാ​ലി​സി​സ് ചി​കി​ത്സ തേ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ 4,298 പേ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും 249 പേ​ർ വി​ദേ​ശി​ക​ളു​മാ​ണ്.

    സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​രി​ലാ​ണ് കാ​ൻ​സ​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്. 535 കേ​സു​ക​ൾ പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും 695 സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കു​മാ​ണ് കാ​ൻ​സ​ർ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.​ഡ​യാ​ലി​സി​സി​നാ​യി സ​ൽ​മാ​നി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോം​പ്ല​ക്സി​ലെ യൂ​നി​റ്റി​ലും അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ കാ​നു ഡ​യാ​ലി​സി​സ് സെ​ന്റ​റി​ലു​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. 2024ൽ ​മൊ​ത്തം 47,064 ത​വ​ണ രോ​ഗി​ക​ൾ ഡ​യാ​ലി​സി​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഈ ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ സ​മീ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ല​ഭ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത വി​ദ​ഗ്ധ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി 2024ൽ 163 ​കാ​ൻ​സ​ർ രോ​ഗി​ക​ളെ വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ (58), ജോ​ർ​ഡ​ൻ (44), തു​ർ​ക്കി​യ (42) എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ. കൂ​ടാ​തെ ജ​ർ​മ​നി (10), ഇ​ന്ത്യ (5), യു​കെ (2), താ​യ്‌​ല​ൻ​ഡ് (1), കു​വൈ​ത്ത് (1) എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും രോ​ഗി​ക​ളെ അ​യ​ച്ചു. 2024ൽ ​മ​ര​ണ​നി​ര​ക്കി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കാ​ൻ​സ​ർ മൂ​ലം 467 സ്വ​ദേ​ശി​ക​ള​ട​ക്കം 525 പേ​രും, വൃ​ക്ക ത​ക​രാ​ർ മൂ​ലം 65 പേ​രും മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ നേ​ര​ത്തെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്രാ​ഥ​മി​ക ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദം, പ്രോ​സ്റ്റേ​റ്റ്, ഗ​ർ​ഭാ​ശ​യ ഗ​ള കാ​ൻ​സ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യ്ക്കാ​യി സ്ക്രീ​നി​ങ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. പു​ക​യി​ല ഉ​പ​യോ​ഗം കു​റ​ക്കു​ക, ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണം, വ്യാ​യാ​മം എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, HPV, ഹെ​പ്പ​റ്റൈ​റ്റി​സ് ബി ​വാ​ക്സി​നേ​ഷ​നു​ക​ൾ കാ​ൻ​സ​ർ സാ​ധ്യ​ത കു​റ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഭ​ക്ഷ്യ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഗ​ൾ​ഫ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ർ​ഡ് അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ൽ ക​ർ​ശ​ന നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും ആ​രോ​ഗ്യ വി​ഭാ​ഗം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

