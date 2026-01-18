Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    date_range 18 Jan 2026 11:10 AM IST
    date_range 18 Jan 2026 11:10 AM IST

    ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ക​ണ​ക്കുകൾ പു​റ​ത്ത്; സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത് 12 ല​ക്ഷം പേ​ർ

    ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ക​ണ​ക്കുകൾ പു​റ​ത്ത്; സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത് 12 ല​ക്ഷം പേ​ർ
    മ​നാ​മ: 2025ൽ ​ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലും പ്രാ​ഥ​മി​ക ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി 1.2 ദ​ശ​ല​ക്ഷം രോ​ഗി​ക​ൾ എ​ത്തി​യ​താ​യി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​നെ അ​റി​യി​ച്ചു. എം.​പി ജ​ലീ​ല അ​ൽ സ​യ്യി​ദി​ന്റെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് രേ​ഖാ​മൂ​ലം ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി​യി​ലാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലെ ഔ​ട്ട്‌​പേ​ഷ്യ​ന്റ് ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ളി​ലും വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി 5,38,308 സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. 2025 ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ ന​വം​ബ​ർ വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ൽ 7,07,651 പേ​ർ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ എ​ല്ലാ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ലും 100 ശതമാനം സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യും ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​വി​ടെ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന 584 ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രി​ൽ 473 പേ​രും വ​നി​ത​ക​ളാ​ണ്. ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ നി​ല​വി​ൽ 191 ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്റു​മാ​രും 323 സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രും 211 ട്രെ​യി​നി​ക​ളും സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 2024-25 കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ യോ​ഗ്യ​ത​യു​ടെ​യും പ്ര​വൃ​ത്തി​പ​രി​ച​യ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ 207 ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം ന​ൽ​കി. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ 2026 തു​ട​ക്ക​ത്തോ​ടെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും. ഹി​ദ്ദി​ലെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ-​കു​വൈ​ത്ത് ഹെ​ൽ​ത്ത് സെ​ന്റ​റി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ജ​ന​റ​ൽ മെ​ഡി​സി​ൻ ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ൾ ഉ​ള്ള​ത്.

    തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ യൂ​സു​ഫ് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ഹെ​ൽ​ത്ത് സെ​ന്റ​റി​ൽ 26 ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ളു​ണ്ട്. ആ​കെ 27 ഹെ​ൽ​ത്ത് സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ലും ഒ​രു കോ​സ്റ്റ​ൽ ക്ലി​നി​ക്കി​ലു​മാ​യി സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.പു​തി​യ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് നി​യ​മം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ര​ന്ത​രം വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി ട്രെ​യി​നി​ങ് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​യ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    88 ശ​ത​മാ​നം ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ; ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണം ശ​ക്തം

    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി രാ​ജ്യം മു​ന്നോ​ട്ട്. നി​ല​വി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലെ ആ​കെ​യു​ള്ള 726 ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രി​ൽ 637 പേ​രും പൗ​ര​ന്മാ​രാ​ണെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​നെ അ​റി​യി​ച്ചു. ഫ​സ്റ്റ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സ്പീ​ക്ക​ർ അ​ബ്ദു​ൽ​ന​ബി സ​ൽ​മാ​ന് ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി​യി​ലാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഈ ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​തി​ന​കം ത​ന്നെ 100 ശ​ത​മാ​നം സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണം കൈ​വ​രി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. കൂ​ടു​ത​ൽ സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തെ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രെ വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന​ത്തി​നും ഫെ​ലോ​ഷി​പ്പി​നും അ​യ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    യോ​ഗ്യ​രാ​യ സ്വ​ദേ​ശി ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ല​ഭ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത അ​പൂ​ർ​വം മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ വി​ദേ​ശി​ക​ളെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി തം​കീ​നു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    പു​തു​താ​യി ജോ​ലി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ന്റെ വ​ലി​യൊ​രു ഭാ​ഗം വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്നും ക​രി​യ​ർ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി 30,000 ദീ​നാ​ർ വ​രെ വാ​യ്പ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​മെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

