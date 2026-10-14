ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്: പ്രവാസികളുടെയും സന്ദർശകരുടെയും ചികിത്സാ ഫീസിൽ മാറ്റം വരുമെന്ന് സർക്കാർ

ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്: പ്രവാസികളുടെയും സന്ദർശകരുടെയും ചികിത്സാ ഫീസിൽ മാറ്റം വരുമെന്ന് സർക്കാർtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിൽ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് സംവിധാനം പൂർണ്ണമായി നടപ്പിലാകുന്നതോടെ പ്രവാസികൾക്കും സന്ദർശകർക്കുമുള്ള ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ഫീസിൽ മാറ്റം വരുമെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. സേവനങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ചെലവ്, ഗുണനിലവാരം, സുസ്ഥിരത എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി പുതിയ നിരക്കുകൾ ഏർപ്പെടുത്താനാണ് പദ്ധതിയെന്ന് പാർലമെന്റ് ആൻഡ് ശൂറ കൗൺസിൽ അഫയേഴ്സ് മന്ത്രി ഘാനിം അൽ ബുഐനൈൻ അറിയിച്ചു.
വിദേശ തൊഴിലാളികൾക്കും സന്ദർശകർക്കുമുള്ള ആരോഗ്യ സേവന ഫീസ് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള അടിയന്തര പാർലമെന്ററി പ്രമേയത്തിന് മറുപടിയായാണ് സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. നിർബന്ധിത ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് നടപ്പിലാക്കുന്നതോടെ പ്രവാസികൾക്കും സന്ദർശകർക്കും ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നിർബന്ധമാക്കുമെന്നും, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ നിർബന്ധിത പാക്കേജുകളും ഓപ്ഷണൽ പാക്കേജുകളും നൽകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സന്ദർശകർക്കായി ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ടൂറിസ്റ്റ് വിസകളിൽ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ഫീസ് ചുമത്തുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും, 2018-ലെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ഇതിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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