Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 10:59 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 10:59 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ വി​ധ​വ​ക​ൾ​ക്ക് ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്

    പ​രി​ര​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യേ​ക്കും വി​ഷ​യം മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​ല​യി​രു​ത്തി​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി
    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ വി​ധ​വ​ക​ൾ​ക്ക് ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ വി​ധ​വ​ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് തു​ല്യ​മാ​യി ന​ൽ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ജ​ലീ​ല അ​ൽ സ​യ്യി​ദ് അ​റി​യി​ച്ചു. വി​ഷ​യം മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​ല​യി​രു​ത്തി​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. 2018ലെ ​ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് നി​യ​മം അ​നു​സ​രി​ച്ച്, സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ ഹെ​ൽ​ത്തി​ന്റെ ശു​പാ​ർ​ശ​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ത്തി​ൽ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും.

    നീ​തി​യും മാ​നു​ഷി​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ വ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള രീ​തി​യി​ലാ​ണ് നി​യ​മം രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഡോ. ​ജ​ലീ​ല അ​ൽ സ​യ്യി​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് നി​യ​മ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ വി​ധ​വ​ക​ളു​ടെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ സ്ഥാ​നം എ​ന്താ​ണെ​ന്ന ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം നാ​ൻ​സി ഖ​ദൂ​രി​യു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി പ​റ​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ പ​ല പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​നു​ള്ളി​ൽ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​യി ഇ​തി​നോ​ട​കം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഖ​ദൂ​രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    എ​ന്നാ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന്റെ മ​ര​ണ​ശേ​ഷം ഭാ​ര്യ​യു​ടെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യി പ​റ​യു​ന്നി​ല്ല എ​ന്നും അ​വ​ർ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. വി​ധ​വ​ക​ളെ​യും പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് തു​ല്യ​മാ​യ പ​രി​ര​ക്ഷ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത എ​സ്.​സി.​എ​ച്ച് പ​ഠി​ക്കു​ക​യും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഡോ. ​അ​ൽ സ​യ്യി​ദ് ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ല്ലാ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ബാ​ധ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. മ​ന്ത്രി​യു​ടെ മ​റു​പ​ടി ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന ചേം​ബ​റി​ന്റെ പ്ര​തി​വാ​ര സെ​ഷ​നി​ൽ ശൂ​റാ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ അ​റി​യി​ക്കും.

