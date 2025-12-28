Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 9:06 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 9:06 AM IST

    'ഹ​വാ അ​ൽ മ​നാ​മ' ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ തു​ട​ക്കം; ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ജ​നു​വ​രി പ​കു​തി​വ​രെ

    ‘ഹ​വാ അ​ൽ മ​നാ​മ’ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ തു​ട​ക്കം; ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ജ​നു​വ​രി പ​കു​തി​വ​രെ
    മ​നാ​മ: ‘സെ​ലി​ബ്രേ​റ്റ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ’ സീ​സ​ണി​ലെ പ്ര​ധാ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ഹ​വാ അ​ൽ മ​നാ​മ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഹി​സ് ഹൈ​നെ​സ് ഷെ​യ്ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​നു​വ​രി പ​കു​തി​വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ മ​നാ​മ സൂ​ഖി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ പൈ​തൃ​കം, ക​ല, വി​നോ​ദം, സം​സ്കാ​രം എ​ന്നി​വ സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ച വി​വി​ധ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബ​ഹ്റൈ​ന്റെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന സം​സ്കാ​ര​വും പൈ​തൃ​ക​വും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ടൂ​റി​സം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് ഷെ​യ്ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത്ത​രം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ആ​ഗോ​ള ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​നെ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ച​രി​ത്ര​പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്കു​ക​യും സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ടൂ​റി​സം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഹ​വാ അ​ൽ മ​നാ​മ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തു​വ​രെ ന​ട​ന്ന​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ​തി​പ്പാ​യ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ 200ല​ധി​കം ബ​ഹ്റൈ​നി ബി​സി​ന​സു​ക​ളും 300ല​ധി​കം റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട് . 250ല​ധി​കം സ്വ​ദേ​ശി യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്.

    മ​നാ​മ സൂ​ഖും പ​രി​സ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ അ​വ​ന്യു, ഹ​ൽ​വ മ്യൂ​സി​യം, ബാ​റ്റ​ൽ​ക്കോ ബി​ൽ​ഡി​ങ്, അ​ൽ ഫാ​ദ​ൽ സ്‌​ക്വ​യ​ർ, യ​തീം കോം​പ്ല​ക്‌​സ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കും. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, സ്ട്രീ​റ്റ് ഫു​ഡ്, ഹ​സ്ത​ക​ല​ക​ൾ, സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, പ​ഴ​യ​കാ​ല സി​നി​മാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, ക്ലാ​സി​ക് കാ​ർ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - ‘Hawa Al Manama’ Festival gets off to an exciting start; Festival to run until mid-January
