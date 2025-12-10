Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 10:56 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 10:56 AM IST

    വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​ചാ​ര​ണം; സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി

    വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​ചാ​ര​ണം; സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി
    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തെ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഭി​ന്ന​ത​യും വി​ദ്വേ​ഷ​വും ആ​ളി​ക്ക​ത്തി​ച്ച് പൗ​ര​സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യു​യ​ർ​ത്തു​ന്ന ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച ഒ​മ്പ​ത് സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ഴി​മ​തി വി​രു​ദ്ധ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സു​ര​ക്ഷാ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ പ്ര​തി​രോ​ധ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റാ​ണ് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. പൗ​ര​സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ വി​ദ്വേ​ഷ​വും വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ.ഇ​ത്ത​രം ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പു​നഃ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​നു​ബ​ന്ധ ക​മ​ന്റു​ക​ളി​ലൂ​ടെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​ത് വ്യ​ക്തി​ക​ളെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യേ​ക്കാം എ​ന്ന് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും സ​മൂ​ഹ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

