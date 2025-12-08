Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 11:53 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 11:53 AM IST

    നാ​ട്ടു​ത്സ​വ​ത്തി​ന് കോ​ട്ടം വ​രു​ത്തു​ന്ന വി​ദ്വേ​ഷ രാ​ഷ്ട്രീ​യം

    നാ​ട്ടു​ത്സ​വ​ത്തി​ന് കോ​ട്ടം വ​രു​ത്തു​ന്ന വി​ദ്വേ​ഷ രാ​ഷ്ട്രീ​യം
    cancel

    ആ​ദ്യ​മാ​യി ഞാ​ൻ ആ​ന​യെ കാ​ണു​ന്ന​ത് എ​ന്റെ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ ഒ​രു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ഓ​ർ​മ. വി​ജ​യി​ച്ച സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ആ​ന​പ്പു​റ​ത്ത് ക​യ​റ്റി ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് പ​ല​യി​ട​ത്തും പ​തി​വാ​ണ​ല്ലോ. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ നാ​ട്ടി​ലെ എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ദി​നേ​ന എ​ന്നോ​ണം കാ​ണു​ക​യും ന​ല്ല വ്യ​ക്തി​ബ​ന്ധം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​വ​രാ​യി​രി​ക്കും. ക​ക്ഷി​രാ​ഷ്ട്രീ​യ ചി​ന്ത​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം ആ​ഴ​ത്തി​ൽ വേ​രു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന് കോ​ട്ടം വ​രു​ത്തു​ന്ന ഒ​ന്നും ഈ ​നാ​ട്ടു​ത്സ​വ കാ​ല​ത്ത് സം​ഭ​വി​ച്ചു​കൂ​ടാ.

    നി​ർ​ഭാ​ഗ്യ​വ​ശാ​ൽ, അ​പ​ര​ന്മാ​രും വി​മ​ത​ന്മാ​രും അ​ര​ങ്ങ് ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഒ​രേ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ വെ​റു​പ്പി​ലും വി​ദ്വേ​ഷ​ത്തി​ലും ആ​വു​ന്ന​ത് സാ​ക്ഷ​ര-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക​കേ​ര​ള​ത്തി​ന് എ​ത്ര​മാ​ത്രം അ​പ​മാ​ന​ക​ര​മാ​ണ്. എ​തി​ർ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യി ആ​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ക, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ലൂ​ടെ വി​ഷ​ലി​പ്ത​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ക, പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ളും ബാ​ന​റു​ക​ളും ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി ഒ​ട്ടേ​റെ അ​നാ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​ത്ത് നാ​ട്ടി​ലെ പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു പ്ര​ചാ​ര​ണ ബാ​ന​ർ ന​ശി​പ്പി​ച്ച​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ശ്നം എ​ന്റെ വാ​ർ​ഡി​ലും ന​ട​ക്കു​ന്ന വി​വ​രം അ​റി​ഞ്ഞ​തി​ലു​ള്ള നി​രാ​ശ​യി​ലാ​ണ് ഇ​ങ്ങ​നെ എ​ഴു​തേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത്.

    മു​ന്ന​ണി​രാ​ഷ്ട്രീ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ദേ​ശീ​യ-​അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മ​പ്പു​റം ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വി​ഷ​യം ആ​കേ​ണ്ട​ത് റോ​ഡ്, പാ​ലം, കൃ​ഷി, കു​ടി​വെ​ള്ളം, തെ​രു​വ് വി​ള​ക്ക് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ​ല്ലോ. അ​ത് അ​ങ്ങ​നെ ത​ന്നെ​യാ​കു​ന്നു എ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ പൊ​തു​ജ​ന​ത്തി​ന് ന​ല്ല ജാ​ഗ്ര​ത ഉ​ണ്ടാ​വ​ണം. ക​ക്ഷി​രാ​ഷ്ട്രീ​യ ക​ടും​പി​ടി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം, സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട​ട്ടെ. മു​ൻ​കാ​ല​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ൽ യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ള്ള​ത് ആ​ശാ​വ​ഹ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യൊ​ക്കെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം അ​റി​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഒ​രു കാ​ര്യം കൂ​ടി ഇ​വി​ടെ ചേ​ർ​ക്ക​ട്ടെ. സ്ത്രീ​സം​വ​ര​ണ സീ​റ്റി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​രെ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ന​ന്നേ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ട്ട മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ ഉ​ണ്ട്. അ​വ​സാ​നം നി​ർ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ന് വ​ഴ​ങ്ങി മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് എ​ടു​ത്തെ​റി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​രാ​ണ് പ​ല സ​ഹോ​ദ​രി​മാ​രും. അ​മ്പ​ത് ശ​ത​മാ​നം സ്ത്രീ ​സം​വ​ര​ണം അ​ൽ​പം കൂ​ടി പോ​യോ എ​ന്ന് ത​ന്നെ​യാ​ണ് ചോ​ദ്യം. സ്ത്രീ ​സം​വ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ക​ഴി​വും പ്രാ​പ്തി​യു​മു​ള്ള പ​ല യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കും ബെ​ഞ്ചി​ൽ ത​ന്നെ ഇ​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​ത് നാ​ടി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​യെ​ക്കൂ​ടി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന വി​ഷ​യ​മ​ല്ലേ?

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
