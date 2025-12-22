Begin typing your search above and press return to search.
    ‘ഹ​ർ​ഷം 2026’ ട്രീ ​കോ​മ്പ​റ്റി​ഷ​ൻ

    ‘ഹ​ർ​ഷം 2026’ ട്രീ ​കോ​മ്പ​റ്റി​ഷ​ൻ
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ഫെ​സ്റ്റ് ‘ഹ​ർ​ഷം 2026’ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ടൂ​ർ നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ന​ട​ത്തു​ന്ന ട്രീ ​കോ​മ്പ​റ്റി​ഷ​ൻ 21, 22, 23 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​വ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ എ​ത്തി ട്രീ ​ക​ണ്ട് വി​ല​യി​രു​ത്തി മാ​ർ​ക്കി​ടും. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ഫെ​സ്റ്റി​നോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ൽ​കും.

    കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ജി പി. ​ജോ​യ് 39156283 (ഇ​വ​ൻ​റ് കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ) സി​ബി അ​ടൂ​ർ 39436133 (പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്, അ​ടൂ​ർ ഒ​ഐ​സി​സി) സ്റ്റാ​ൻ​ലി എ​ബ്ര​ഹാം 36744412 (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, അ​ടൂ​ർ ഒ​ഐ​സി​സി) എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക.

    X