Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    24 Dec 2025 10:37 AM IST
    Updated On
    24 Dec 2025 10:37 AM IST

    ഹ​ർ​ഷം 2026" പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    ഹ​ർ​ഷം 2026 പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    ഹ​ർ​ഷം 2026" പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം സി​നി​മ ന​ട​ൻ ര​മേ​ഷ് പി​ഷാ​ര​ടി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല ക​മ്മ​റ്റി​യു​ടെ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ഫെ​സ്റ്റ് " ഹ​ർ​ഷം 2026 " പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം പ്ര​ശ​സ്ത സി​നി​മ ന​ട​ൻ ര​മേ​ഷ് പി​ഷാ​ര​ടി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    പ്രോ​ഗ്രാം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജീ​സ​ൺ ജോ​ർ​ജ്, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ല​ക്സ് മ​ഠ​ത്തി​ൽ, പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സ​ൽ​മാ​നു​ൽ ഫാ​രി​സ്, ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ കോ​ശി ഐ​പ്പ്, ബി​നു​മാ​മ​ൻ, സി​ബി അ​ടൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഡി​സം​ബ​റി​ൽ വി​വി​ധ കാ​യി​ക - സാം​സ്കാ​രി​ക പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളോ​ട് കൂ​ടി തു​ട​ങ്ങു​ന്ന "ഹ​ർ​ഷം 2026 " ഫെ​ബ്രു​വ​രി ആ​റി​ന് സ​മാ​പി​ക്കും.

    സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്സി​ന്‍റെ സ​മു​ന്ന​ത​രാ​യ നേ​താ​ക്ക​ളും ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക - സാം​സ്കാ​രി​ക - രാ​ഷ്ട്രീ​യ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഫ്ല​വേ​ഴ്സ് ചാ​ന​ൽ കോ​മ​ഡി ഫെ​യിം രാ​ജേ​ഷ് കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ, ഹ​രി ഉ​തി​മൂ​ട് , സു​ജി​ത്ത് കോ​ന്നി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന ടീം ​പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യു​ടെ കോ​മ​ഡി ഷോ​യും, വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

