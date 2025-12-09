Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right"ഹ​ർ​ഷം" 2025-26...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Dec 2025 8:59 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 8:59 AM IST

    "ഹ​ർ​ഷം" 2025-26 സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഹ​ർ​ഷം 2025-26 സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    "ഹ​ർ​ഷം" 2025-26 സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ൽനി​ന്ന് 

    മ​നാ​മ: വി​വി​ധ പ്രോ​ഗ്ര​മു​ക​ളോ​ടു കൂ​ടി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 'പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ഫെ​സ്റ്റ് ഹ​ർ​ഷം 2026' വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​ക്കാ​ൻ 101 അം​ഗ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് അ​ല​ക്സ് മ​ഠ​ത്തി​ലി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ കൂ​ടി​യ യോ​ഗം ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഗ​ഫൂ​ർ ഉ​ണ്ണി​ക്കു​ളം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വ​ർ​ക്കിം​ഗ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ബോ​ബി പാ​റ​യി​ൽ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സം​ഘ​ട​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​നു മാ​ത്യു, ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ഫെ​സ്റ്റ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ സ​യ്യി​ദ് എം.​എ​സ്, ഫെ​സ്റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജീ​സ​ൺ ജോ​ർ​ജ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​നോ​ദ് ഡാ​നി​യേ​ൽ, പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സ​ൽ​മാ​നു​ൽ ഫാ​രി​സ്, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് റം​ഷാ​ദ് അ​യി​ല​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ബു ബ​ഷീ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും കോ​ശി ഐ​പ്പ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഇ​വ​ൻ​റ് കോ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ജി പി. ​ജോ​യ്, അ​നു തോ​മ​സ്, ബി​ബി​ൻ മാ​ട​ത്തേ​ത്ത്, സി​ബി അ​ടൂ​ർ, ബി​നു മാ​മ്മ​ൻ, വ​നി​താ വി​ങ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ശോ​ഭ സ​ജി, ബ്രൈ​റ്റ് രാ​ജ​ൻ, സി​ജി തോ​മ​സ് , ഷാ​ജി ജോ​ർ​ജ്, പ്രി​ൻ​സ് ബ​ഹ​ന്നാ​ൻ, ബി​ജു വ​ർ​ഗീ​സ്, റോ​ബി​ൻ ജോ​ർ​ജ്, സ​ജി മ​ത്താ​യി, നോ​ബി​ൾ റാ​ന്നി, ഷാ​ബു ക​ട​മ്പ​നാ​ട്, അ​ച്ച​ൻ​കു​ഞ്ഞ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ഫെ​സ്റ്റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ അ​ഞ്ച് നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലും വി​വി​ധ സാം​സ്കാ​രി​ക, കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. പ്രോ​ഗ്ര​മു​ക​ളു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി 10 അം​ഗ സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും.

    സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ ഫെ​ബ്രു​വ​രി ആി​ന് വൈ​കീ​ട്ട് 5.30 മു​ത​ൽ ന​ട​ക്കും. സ​മാ​പ​ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റ പ്ര​മു​ഖ നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    സാ​മ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഫ്ലെ​വേ​ഴ്സ് ചാ​ന​ൽ കോ​മ​ഡി ഫെ​യിം രാ​ജേ​ഷ് കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ, ഹ​രി ഉ​ദി​മൂ​ട്, സു​ജി​ത്ത് കോ​ന്നി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന ടീം ​പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യു​ടെ കോ​മ​ഡി ഷോ​യും വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:OICCGulf NewsBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - "Harsham" 2025-26 Welcome Group formed
    Similar News
    Next Story
    X