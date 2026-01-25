Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 11:19 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 11:21 AM IST

    ഹ​രി​പ്പാ​ട് സു​ധീ​ഷ്: പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യ സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ

    ഹ​രി​പ്പാ​ട് സു​ധീ​ഷ്: പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യ സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ
    ഹ​രി​പ്പാ​ട് സു​ധീ​ഷ് ഭാ​വ​ഗാ​യ​ക​ൻ പി.​ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​നൊ​പ്പം

    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യ സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​നാ​ണ് ഹ​രി​പ്പാ​ട് സു​ധീ​ഷ്. ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​ഗീ​ത​ത്തി​ൽ 32 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ത്തു​ള്ള സു​ധീ​ഷ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഐ​മാ​ക്ക് കൊ​ച്ചി​ൻ ക​ലാ​ഭ​വ​നി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ സം​ഗീ​ത അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നു.

    യു​വ സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സു​ധീ​ഷ് നൂ​റി​ല​ധി​കം സം​ഗീ​ത ആ​ൽ​ബ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സു​ധീ​ഷി​ന്റെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റെ​യും ആ​ല​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത് ഭാ​വ ഗാ​യ​ക​ൻ പി. ​ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ആ​ണെ​ന്നു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക​ത സു​ധീ​ഷി​ന്റെ ക​രി​യ​റി​ന്റെ മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടു​ന്നു.

    ഭ​ക്തി ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ണ​യ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഉ​ത്സ​വ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ, സെ​മി ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നീ​ളു​ന്നു സു​ധീ​ഷി​ന്റെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ. മ​റ്റ് പ്ര​ശ​സ്ത പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​രാ​യ മ​ധു ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ബി​ജു നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ശ്വേ​ത മോ​ഹ​ൻ, ചി​ത്ര അ​രു​ൺ, വൃ​ന്ദ മേ​നോ​ൻ, സ്നേ​ഹ ദീ​പ​ക്, സോ​ണി മോ​ഹ​ൻ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി ഗാ​യ​ക​ർ സു​ധീ​ഷി​ന്റെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.​ഭാ​വ ഗാ​യ​ക​ന്റെ കൂ​ടെ നി​ര​വ​ധി വേ​ദി​ക​ളി​ൽ പാ​ടി​യി​ട്ടു​ള്ള സു​ധീ​ഷ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് നി​ര​വ​ധി ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ട്രാ​ക്ക് പാ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.​സു​ധീ​ഷി​ന്റെ ശൈ​ലി​യു​ടെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത എ​ടു​ത്തു പ​റ​ഞ്ഞ് ഗു​രു​സ്ഥാ​നീ​യ​നാ​യ ഭാ​വ​ഗാ​യ​ക​ൻ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച​ത് ഈ ​യു​വ ഗാ​യ​ക​ൻ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്. ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​നു​മാ​യി സു​ധീ​ഷി​ന് 22 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ആ​ത്മ​ബ​ന്ധം ഉ​ണ്ട്.

    പ്ര​ശ​സ്ത സം​ഗീ​ത വി​ദ്വാ​ൻ ഹ​രി​പ്പാ​ട് ഗോ​പി​നാ​ഥ​ന്റെ​യും ഹ​രി​പ്പാ​ട് സി.​ജി. വി​നോ​ദ് കു​മാ​റി​ന്റെ​യും ശി​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് സു​ധീ​ഷ് സം​ഗീ​തം അ​ഭ്യ​സി​ച്ച​ത്. സ്വാ​തി​തി​രു​നാ​ൾ സം​ഗീ​ത കോ​ള​ജി​ൽ നി​ന്നും ഗാ​ന​ഭൂ​ഷ​ണം പാ​സാ​യ സു​ധീ​ഷ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും വി​ദേ​ശ​ത്തു​മാ​യി ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം വേ​ദി​ക​ളി​ൽ സം​ഗീ​ത​ക്ക​ച്ചേ​രി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കാ​ഞ്ചി മ​ഠാ​ധി​പ​തി ജ​യേ​ന്ദ്ര സ​ര​സ്വ​തി​യി​ൽ നി​ന്നും ല​ഭി​ച്ച ആ​സ്ഥാ​ന വി​ദ്വാ​ൻ പ​ദ​വി അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ വേ​റി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.​ഹ​രി​പ്പാ​ട് പി​ലാ​പ്പു​ഴ ഉ​ദ​യ​ശ്രീ​യി​ൽ പ​രേ​ത​നാ​യ ജി. ​സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​രു​ടെ​യും റി​ട്ട. ഹെ​ഡ്മി​സ്ട്ര​സ് ടി. ​സ​രോ​ജി​നി അ​മ്മ​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​ണ് സു​ധീ​ഷ്. ചു​ന​ക്ക​ര വ​ര​യ​ണ്ണൂ​ർ വീ​ട്ടി​ൽ ര​മ്യ​യാ​ണ്‌ ഭാ​ര്യ. സം​ഗീ​ത വ​ഴി​യി​ൽ ഗു​രു​ക്ക​ന്മാ​രും ഭാ​ര്യ​യു​ടെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​ണ് ത​ന്റെ പി​ൻ​ബ​ല​മെ​ന്ന് സു​ധീ​ഷ് പ​റ​യു​ന്നു.​ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ എ​ത്തി​യി​ട്ട് ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷം ആ​കു​ന്നു.​അ​തി​നു​മു​മ്പ് പ​ത്ത് വ​ർ​ഷം ഖ​ത്ത​ർ ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ സം​ഗീ​ത അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ ആ​യി​രു​ന്നു.​ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ആ​ല​പി​ച്ച ഒ​രു പ്ര​ണ​യ​ഗാ​ന​വും, സു​ധീ​ഷി​ന്റെ പ്രി​യ ശി​ഷ്യ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ പ്ല​സ് വ​ൺ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യു​മാ​യ എ​ൻ.​എ​സ്. പ്രി​യം​വ​ദ ആ​ല​പി​ച്ച വ​ന്ദേ ബാ​ല​ഗോ​പാ​ലം എ​ന്ന ഭ​ക്തി​ഗാ​ന ആ​ൽ​ബ​വു​മാ​ണ് ഇ​നി​യും റി​ലീ​സ് ആ​കാ​നു​ള്ള ആ​ൽ​ബ​ങ്ങ​ൾ.

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
