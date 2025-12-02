Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 10:02 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 10:02 AM IST

    പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഇ​നി നാ​ട്ടി​ൽ...

    മൂ​ന്നു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് ഹ​രി​ദാ​സ​ൻ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്
    പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഇ​നി നാ​ട്ടി​ൽ...
     ഹ​രി​ദാ​സ​ൻ

    മ​നാ​മ: 34 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് ഹ​രി​ദാ​സ​ൻ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്നു. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ വെ​സ്റ്റ് റി​ഫ​യി​ൽ ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റ് ആ​യ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് പേ​രാ​മ്പ്ര അ​രി​ക്കു​ളം കാ​ര​യാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി മ​ഠ​ത്തി​ൽ ഹ​രി​ദാ​സ​നാ​ണ് പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ​യു​ടെ സ​ജീ​വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ ഹ​രി​ദാ​സ​ൻ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ-​സാ​മൂ​ഹ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ജീ​വ​മാ​ണ്.

    ഫാ​ർ​മ​സി കോ​ഴ്സ് പാ​സാ​യ ഹ​രി​ദാ​സ​ൻ 1992ലാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ 28 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ബ​ഹ്സാ​ദ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ഫാ​ർ​മ​സി​യി​ലാ​ണ് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. 20 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം ഭാ​ര്യ ജി​ഷി​ത​യും ര​ണ്ട് മ​ക്ക​ളും ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ഒ​പ്പം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. 2021ൽ ​കൊ​റോ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് കു​ടും​ബം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​യി. ജി​ഷി​ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ​യു​ടെ വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    മ​ക്ക​ൾ ര​ണ്ടു പേ​രും ചെ​റി​യ ക്ലാ​സ് മു​ത​ൽ പ​ഠി​ച്ച​ത് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലാ​ണ്. വി​ന​യ​വും ലാ​ളി​ത്യ​വും കൈ​മു​ത​ലാ​യു​ള്ള ഹ​രി​ദാ​സ​ന് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും വി​ദേ​ശി​ക​ളു​മാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ സൗ​ഹൃ​ദ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ട്. രോ​ഗ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചും മ​രു​ന്നു​ക​ളെ കു​റി​ച്ചും സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ഹ​രി​ദാ​സ​നോ​ട് ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ അ​റ​ബി​ക​ളും ബം​ഗാ​ളി​ക​ളും പാ​കി​സ്താ​നി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രും ഉ​ണ്ട്.മാ​ന​സി​ക​പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ വ​രെ പ​ല​രും ഹ​രി​ദാ​സ​നോ​ട് പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്നു. നാ​ട്ടി​ൽ ശാ​സ്ത്ര സാ​ഹി​ത്യ പ​രി​ഷ​ത്തി​ന്റെ​യും ഇ​ട​ത് യു​വ​ജ​ന സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്താ​ണ് ഹ​രി​ദാ​സ​ൻ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ന്ന​ത്. ഇ​നി​യു​ള്ള കാ​ലം കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം നാ​ട്ടി​ൽ ജീ​വി​ക്ക​ണം എ​ന്ന ആ​ഗ്ര​ഹ​ത്താ​ലാ​ണ് സ്വ​ന്തം ഇ​ഷ്ട​പ്ര​കാ​രം ജോ​ലി ഒ​ഴി​വാ​ക്കി പോ​കു​ന്ന​ത്. നാ​ട്ടി​ലെ സ്വ​ന്ത​ം കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ ഒ​രു മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഷോ​പ് തു​ട​ങ്ങാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് ഹ​രി​ദാ​സ​ൻ. മ​ക്ക​ളാ​യ അ​ഭി​ജി​ത്ത് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മു​ക്കം കെ.​എം.​സി.​ടി ഫാ​ർ​മ​സി കോ​ള​ജി​ൽ ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യും ജി​തി​ൻ​ജി​ത്ത് ന​ടു​വ​ണ്ണൂ​ർ ഗ​വ. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ൽ പ്ല​സ് ടു ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​മാ​ണ്. ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ടാം വാ​ര​ത്തി​ൽ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ക്കും. നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യാ​ൽ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ-​പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​രു​മെ​ന്നും ഹ​രി​ദാ​സ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

