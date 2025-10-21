Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 11:34 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 11:34 AM IST

    ഹമദ് ടൗൺ സൂഖ് വാഖിഫ് നവീകരണം ആരംഭിച്ചു

    മാർക്കറ്റിന് ഇനി പുതിയ മുഖം
    ഹമദ് ടൗൺ സൂഖ് വാഖിഫ് നവീകരണം ആരംഭിച്ചു
    സൂ​ഖ് വാ​ഖി​ഫ് ന​വീ​ക​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ ഹ​മ​ദ് ടൗ​ൺ സൂ​ഖ് വാ​ഖി​ഫ് ന​വീ​ക​ര​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​ധു​നീ​ക​രി​ക്കാ​നും മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ആ​ക​ർ​ഷ​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പു​ന​ർ​വി​ക​സ​ന​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​ല​വി​ലു​ള്ള എ​ല്ലാ ക​ട​ക​ളും റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ളും അ​ടു​ത്തു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. പു​തി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് എ​ന്നും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ചെ​റു​കി​ട ബി​സി​ന​സു​ക​ൾ​ക്കും ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ കാ​ല​ക്ര​മേ​ണ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മോ​ശ​മാ​യ​താ​യി പ്ര​ദേ​ശി​ക എം.​പി. ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ​ഹ​കീം അ​ൽ ഷെ​നോ പ​റ​ഞ്ഞു.

    മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ പി​ൻ​ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള മീ​ൻ, ഇ​റ​ച്ചി, കോ​ഴി മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളും റോ​ഡു​ക​ൾ, അ​ഴു​ക്കു​ചാ​ലു​ക​ൾ, വി​ള​ക്കു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ന​വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​തീ​ക്ഷ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    റോ​ഡു​ക​ൾ, ഡ്രെ​യി​നേ​ജ്, പൊ​തു​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യ​ശേ​ഷം സൂ​ഖ് വാ​ഖി​ഫി​നെ ഒ​രു യ​ഥാ​ർ​ഥ പൈ​തൃ​ക, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഹ​മ​ദ് ടൗ​ണി​ലെ റൗ​ണ്ട് എ​ബൗ​ട്ട് 1-ന് ​സ​മീ​പം സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ഈ ​ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ സൂ​ഖ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ​ഴ​ക്ക​മേ​റി​യ ക​മ്പോ​ള​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്.

    ഇ​വി​ടെ പു​തി​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, തു​ണി​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ, പു​രാ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും അ​വ​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന വി​പു​ല​മാ​യ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ത​ന്ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​ന​വീ​ക​ര​ണം.

    TAGS:souq waqifrenovationHamad Town
