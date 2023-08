cancel camera_alt കേ​ണ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ്​ റാ​ഷി​ദ്​ ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ല്ല ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ By വെബ് ഡെസ്ക് മ​നാ​മ: രാ​ജാ​വ്​ ഹ​മ​ദ്​ ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച പ​രി​ഷ്​​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി രാ​ജ്യ​ത്തി​​ന്​ പു​തി​യ മു​ഖം ന​ൽ​കി​യ​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​​ന്ത്രി ​കേ​ണ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ്​ റാ​ഷി​ദ്​ ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ല്ല ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. നാ​ഷ​ന​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ ഹ്യൂ​മ​ൻ റൈ​റ്റ്​​സ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ, ത​ട​വു​കാ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ക​മീ​ഷ​ൻ മേ​ധാ​വി, ഓം​ബു​ഡ്​​സ്​​മാ​ൻ ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. നി​ര​വ​ധി മാ​നു​ഷി​ക പ​രി​ഷ്​​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ്​ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ്​ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ക​റ​ക്​​ഷ​ന​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടാ​ൻ റി​ഹാ​ബി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​റി​ന്​ സാ​ധ്യ​മാ​യ​തും നേ​ട്ട​മാ​ണ്. തു​റ​ന്ന ജ​യി​ൽ, ബ​ദ​ൽ ശി​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി എ​ന്നി​വ അ​ധി​ക​പേ​രും ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​രു​ക​യും അ​ത്​ ത​ട​വു​കാ​രു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്​ ഊ​ടും പാ​വും ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്ക്​ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളു​ടെ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യും എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യേ​ണ്ട​താ​ണ്. ത​ട​വു​കാ​രെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​മ​യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള അ​വ​ലോ​ക​നം ന​ട​ത്തും. പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ത്തു​ള്ള വി​ശ്ര​മ​സ​മ​യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഫോ​ൺ​വി​ളി സ​മ​യം പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യി​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ട്. ത​ട​വു​കാ​രു​ടെ പ​ഠ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 180 പേ​രെ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ കോ​ഴ്​​സു​ക​ൾ​ക്ക്​ ചേ​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​ത​താ​യി മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. Show Full Article

