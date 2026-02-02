Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    date_range 2 Feb 2026 9:02 AM IST
    date_range 2 Feb 2026 9:04 AM IST

    ഏ​ഷ്യ​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ടീ​മി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ്

    ടീം ​അം​​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പാ​രി​തോ​ഷി​ക​മാ​യി വീ​ടു​ക​ൾ ന​ൽ​കും
    ഏ​ഷ്യ​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ടീ​മി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ്
    ഏ​ഷ്യ​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ടീ​മം​​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഹ​മ​ദ് ​രാ​ജാ​വി​നൊ​പ്പം

    മ​നാ​മ: കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന 22-ാമ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ പു​രു​ഷ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ച​രി​ത്ര​വി​ജ​യം നേ​ടി ബ​ഹ്റൈ​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി മാ​റി​യ ദേ​ശീ​യ ടീം ​അം​​ഗ​ങ്ങ​ളെ രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ സ​ഫ്രി​യ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ നേ​ട്ടം സ​മ്മാ​നി​ച്ച താ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും പ​രി​ശീ​ല​ക​രെ​യും ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ടീ​മി​ന്റെ അ​ച്ച​ട​ക്ക​ത്തെ​യും കാ​യി​ക​ക്ഷ​മ​ത​യെ​യും പ്ര​ശം​സി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ കാ​യി​ക മേ​ഖ​ല കൈ​വ​രി​ച്ച പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ തെ​ളി​വാ​ണ് ഈ ​വി​ജ​യ​മെ​ന്നും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. കൂ​ടാ​തെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ യ​ശ​സ്സ് ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ താ​ര​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള ആ​ദ​ര​സൂ​ച​ക​മാ​യി ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പാ​രി​തോ​ഷി​ക​മാ​യി വീ​ടു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. കാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​ക്ക് ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യും ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യും ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ​യെ ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ടീ​മി​ന് ആ​വേ​ശ​മാ​യി കൂ​ടെ​നി​ന്ന ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ കാ​യി​ക പ്രേ​മി​ക​ളെ​യും ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് ച‌​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചു.

    ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. രാ​ജാ​വി​ന്റെ ഈ ​വ​ലി​യ അം​ഗീ​കാ​രം വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കാ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് താ​ര​ങ്ങ​ളും സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​റി​യി​ച്ചു.

