പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ മുടി ദാനം നൽകി ഹയാ ഫാത്തിമtext_fields
മനാമ: പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ തലമുടി കാൻസർ ബാധിതർക്ക് വിഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ ദാനം നൽകി ഹയാ ഫാത്തിമ മാതൃകയായി. ബഹ്റൈൻ കാൻസർ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി കാൻസർ ബാധിതർക്ക് വിഗ് നിർമിക്കുന്ന സലൂണിൽ വെച്ച് മുടി മുറിച്ചെടുത്ത് അവിടെതന്നെ കൈമാറുകയായിരുന്നു.
ബഹ്റൈനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എറണാകുളം സ്വദേശി അനീഷ് മുഹമ്മദി ന്റെയും ഗ്രാന്മ ഷക്കീല മുഹമ്മദ് അലിയുടെയും മകളായ ഹയാ ഫാത്തിമ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലേയും സമസ്ത മദ്റസയിലേയും നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയാണ്. ചുരുങ്ങിയത് 21 സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ മുടി മുറിച്ചെടുത്ത് ബഹ്റൈൻ കാൻസർ സൊസൈറ്റിക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നൽകാൻ താൽപര്യം ഉള്ളവർക്ക് കാൻസർ കെയർ ഗ്രൂപ്പിനെ 33750999 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം.
കീമോതെറപ്പി ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി മുടി നഷ്ടമാകുമെന്ന കുട്ടികൾ അടക്കമുള്ള കാൻസർ ബാധിതർക്ക് തികച്ചും സൗജന്യമായാണ് ബഹ്റൈൻ കാൻസർ സൊസൈറ്റി വിഗ് നൽകി വരുന്നത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register