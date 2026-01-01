Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 3:00 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 3:00 PM IST

    പി​റ​ന്നാ​ൾ ദി​ന​ത്തി​ൽ മു​ടി ദാ​നം ന​ൽ​കി ഹ​യാ ഫാ​ത്തി​മ

    പി​റ​ന്നാ​ൾ ദി​ന​ത്തി​ൽ മു​ടി ദാ​നം ന​ൽ​കി ഹ​യാ ഫാ​ത്തി​മ
    ഹ​യാ ഫാ​ത്തി​മ

    മ​നാ​മ: പി​റ​ന്നാ​ൾ ദി​ന​ത്തി​ൽ ത​ല​മു​ടി കാ​ൻ​സ​ർ ബാ​ധി​ത​ർ​ക്ക് വി​ഗ് ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ദാ​നം ന​ൽ​കി ഹ​യാ ഫാ​ത്തി​മ മാ​തൃ​ക​യാ​യി. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കാ​ൻ​സ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി​ക്ക് വേ​ണ്ടി കാ​ൻ​സ​ർ ബാ​ധി​ത​ർ​ക്ക് വി​ഗ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന സ​ലൂ​ണി​ൽ വെ​ച്ച് മു​ടി മു​റി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് അ​വി​ടെ​ത​ന്നെ കൈ​മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന എ​റ​ണാ​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി അ​നീ​ഷ് മു​ഹ​മ്മ​ദി ന്റെ​യും ഗ്രാ​ന്മ ഷ​ക്കീ​ല മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി​യു​ടെ​യും മ​ക​ളാ​യ ഹ​യാ ഫാ​ത്തി​മ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലേ​യും സ​മ​സ്ത മ​ദ്റ​സ​യി​ലേ​യും നാ​ലാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​ണ്. ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് 21 സെ​ന്റി​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ മു​ടി മു​റി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കാ​ൻ​സ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി​ക്ക് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യം ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് കാ​ൻ​സ​ർ കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ്പി​നെ 33750999 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    കീ​മോ​തെ​റ​പ്പി ചി​കി​ത്സ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മു​ടി ന​ഷ്ട​മാ​കു​മെ​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള കാ​ൻ​സ​ർ ബാ​ധി​ത​ർ​ക്ക് തി​ക​ച്ചും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കാ​ൻ​സ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി വി​ഗ് ന​ൽ​കി വ​രു​ന്ന​ത്.

