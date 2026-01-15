Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഅ​ർ​ബു​ദ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 12:59 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 12:59 PM IST

    അ​ർ​ബു​ദ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ത​ല​മു​ടി ദാ​നം ന​ൽ​കി

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ർ​ബു​ദ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ത​ല​മു​ടി ദാ​നം ന​ൽ​കി
    cancel
    camera_alt

    അ​ർ​ബു​ദ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ത​ല​മു​ടി ദാ​നം ചെ​യ്ത തൃ​ശൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി റം​ഷാ​ദ് പൂ​ക്കു​ന്നം​വീ​ട്ടി​ൽ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന തൃ​ശൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി റം​ഷാ​ദ് പൂ​ക്കു​ന്നം​വീ​ട്ടി​ൽ അ​ർ​ബു​ദ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ത​ല​മു​ടി ദാ​നം ചെ​യ്തു. ഏ​റെ​ക്കാ​ല​മാ​യി നീ​ട്ടി​വ​ള​ർ​ത്തി​യ ത​ല​മു​ടി കാ​ൻ​സ​ർ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റാ​നു​ള്ള ആ​ഗ്ര​ഹം റം​ഷാ​ദ് ബി.​ഡി.​കെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും കാ​ൻ​സ​ർ കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ റോ​ജി ജോ​ണു​മാ​യി പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് സ​ലൂ​ണി​ൽ​നി​ന്നും മു​റി​ച്ചെ​ടു​ത്ത മു​ടി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കാ​ൻ​സ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി​യി​ൽ കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    റേ​ഡി​യേ​ഷ​നും കീ​മോ​യും എ​ടു​ക്കു​ന്ന അ​ർ​ബു​ദ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ടി കൊ​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ വി​ഗ്ഗു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് 21 സെ​ന്റി മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ ത​ല​മു​ടി മു​റി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് വൃ​ത്തി​യു​ള്ള പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ക​വ​റി​ലാ​ക്കി കാ​ൻ​സ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി​ക്ക് ന​ൽ​കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ നി​ന്നും ഇ​ങ്ങ​നെ മു​ടി ദാ​നം ചെ​യ്യാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് കാ​ൻ​സ​ർ കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ്പും ബി.​ഡി.​കെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റും അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 33750999 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Cancer patientgulf news malayalam‍Bahrain NewsHair Donate
    News Summary - hair donates to cancer patients
    Similar News
    Next Story
    X