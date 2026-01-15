അർബുദ രോഗികൾക്കായി തലമുടി ദാനം നൽകിtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൃശൂർ സ്വദേശി റംഷാദ് പൂക്കുന്നംവീട്ടിൽ അർബുദ രോഗികൾക്കായി തലമുടി ദാനം ചെയ്തു. ഏറെക്കാലമായി നീട്ടിവളർത്തിയ തലമുടി കാൻസർ രോഗികൾക്ക് കൈമാറാനുള്ള ആഗ്രഹം റംഷാദ് ബി.ഡി.കെ ബഹ്റൈൻ പ്രസിഡന്റും കാൻസർ കെയർ ഗ്രൂപ് പ്രവർത്തകനുമായ റോജി ജോണുമായി പങ്കുവെക്കുകയും തുടർന്ന് സലൂണിൽനിന്നും മുറിച്ചെടുത്ത മുടി ബഹ്റൈൻ കാൻസർ സൊസൈറ്റിയിൽ കൈമാറുകയും ചെയ്തു.
റേഡിയേഷനും കീമോയും എടുക്കുന്ന അർബുദ രോഗികൾക്ക് മുടി കൊഴിയുമ്പോൾ വിഗ്ഗുണ്ടാക്കാൻ ചുരുങ്ങിയത് 21 സെന്റി മീറ്റർ നീളത്തിൽ തലമുടി മുറിച്ചെടുത്ത് വൃത്തിയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാക്കി കാൻസർ സൊസൈറ്റിക്ക് നൽകാവുന്നതാണ്. പ്രവാസി സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ മുടി ദാനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കാൻസർ കെയർ ഗ്രൂപ്പും ബി.ഡി.കെ ബഹ്റൈൻ ചാപ്റ്ററും അവസരം ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 33750999 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം.
