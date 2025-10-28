Begin typing your search above and press return to search.
    ഹാ​ദി​യ വി​മ​ൻ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി: എ​ട്ടാ​മ​ത് എ​ഡി​ഷ​ൻ പ​ഠ​നാ​രം​ഭം

    ഹാ​ദി​യ വി​മ​ൻ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി: എ​ട്ടാ​മ​ത് എ​ഡി​ഷ​ൻ പ​ഠ​നാ​രം​ഭം
    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്) ബ​ഹ്റൈ​ൻ വു​മ​ൺ​സ് എം​പ​വ​ർ​മെ​ന്റ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ന് കീ​ഴി​ല്‍ പ്ര​വാ​സി സ​ഹോ​ദ​രി​മാ​ര്‍ക്ക് ജ്ഞാ​ന​സ​മ്പാ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ക്രി​യാ​ത്മ​ക ജീ​വി​ത​പാ​ഠ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ആ​ത്മീ​യാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ക​രു​ന്ന വ​നി​താ പ​ഠ​ന സം​രം​ഭ​മാ​യ ഹാ​ദി​യ വി​മ​ന്‍സ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ എ​ട്ടാ​മ​ത് എ​ഡി​ഷ​ന് ന​വം​ബ​ർ ആ​ദ്യ​വാ​രം തു​ട​ക്ക​മാ​വും. പ​ഠ​നാ​രം​ഭം കു​റി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മു​ഖ​ദ്ദി​മ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ എ​ട്ട് റീ​ജി​യ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും.

    നി​ല​വി​ലെ പ​ഠി​താ​ക്ക​ളും പു​തു​താ​യി അ​ഡ്മി​ഷ​നെ​ടു​ത്ത​വ​രും ഒ​രു വേ​ദി​യി​ല്‍ ഒ​ത്തു​ചേ​ര്‍ന്ന് അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ങ്കു​വെ​ക്കും. സ്ത്രീ​ക​ളാ​ല്‍ ന​യി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന പ​ഠ​ന സം​രം​ഭ​മാ​ണ് ഹാ​ദി​യ വി​മ​ന്‍സ് അ​ക്കാ​ദ​മി. പ​ഠി​താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നും മ​റ്റു​മാ​യി വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ റ​ഈ​സ, അ​മീ​റ, ഉ​മൈ​റ തു​ട​ങ്ങി​യ നേ​തൃ​ത്വ​വും സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു.

    ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ മു​ഹ​റ​ഖ്, മ​നാ​മ, ഗു​ദൈ​ബി​യ, സ​ല്‍മാ​ബാ​ദ്, ഉ​മ്മു​ല്‍ ഹ​സം, റി​ഫ, ഈ​സാ​ടൗ​ണ്‍, ഹ​മ​ദ് ടൗ​ണ്‍ എ​ന്നീ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് ക്ലാ​സ് റൂ​മു​ക​ള്‍ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​നം, സം​സ്കാ​രം, ആ​രോ​ഗ്യം, കൃ​ഷി, സോ​ഫ്റ്റ് സ്കി​ൽ​സ്, വ്യ​ക്തി​ത്വ​വി​ക​സ​നം എ​ന്നി​വ അ​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച ക​രി​ക്കു​ലം പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് പു​തി​യ എ​ഡി​ഷ​ൻ സം​വി​ധാ​നി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 3373 3691, 3885 9029 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

