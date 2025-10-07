Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 9:03 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 9:03 AM IST

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മി​ക​വി​ന് ഗു​രു​ദേ​വ സോ​ഷ്യ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ ആ​ദ​ര​വ്

    ഗു​രു​ദേ​വ സോ​ഷ്യ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് ചടങ്ങ്

    മ​നാ​മ: ഗു​രു​ദേ​വ സോ​ഷ്യ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് 2025 അ​ദ്‌​ലി​യ​യി​ലെ കാ​ൾ​ട്ട​ൺ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്നു. ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ഗു​രു​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ മി​ക​വ്, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ​ർ​പ്പി​ത സേ​വ​നം, അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ സ​മ​ർ​പ്പ​ണം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ സാ​മൂ​ഹി​ക​സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​ഴ​മു​ള്ള സ​ന്ദേ​ശം പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കി. അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​ന ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ കേ​ര​ള ഗ​വ. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​രാ​ജു നാ​രാ​യ​ണ​സ്വാ​മി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ജി.​എ​സ്.​എ​സ് കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ പ​ത്ത്, പ്ല​സ് ടു ​ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഐ​ല​ൻ​ഡ് ടോ​പ്പേ​ഴ്സ് ആ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും മെ​മ​ന്റോ​യും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ജി.​എ​സ്.​എ​സ് കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ മ​റ്റ് അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും, ജി.​എ​സ്.​എ​സ് മ​ല​യാ​ളം പാ​ഠ​ശാ​ല​യി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    കൂ​ടാ​തെ, പ്ലാ​റ്റി​നം ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി ആ​ദ​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​ർ​ഗീ​സ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി ഡോ. ​രാ​ജു നാ​രാ​യ​ണ സ്വാ​മി​യി​ൽ നി​ന്ന് ഉ​പ​ഹാ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ജി.​എ​സ്.​എ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​നീ​ഷ് കൂ​റു​മു​ള്ളി​ൽ സ്കൂ​ളി​നു​ള്ള പ്ര​ശ​സ്തി​പ​ത്ര​വും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ പ​ള​നി​സ്വാ​മി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജ​പാ​ണ്ഡ്യ​ൻ മ​റ്റ് ഐ.​എ​സ്.​ബി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ​മാ​രാ​യ പ്രി​ൻ​സ് ന​ട​രാ​ജ​ൻ, എ​ബ്ര​ഹാം ജോ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജി.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ പു​തി​യ ചാ​രി​റ്റി പ​ദ്ധ​തി ‘ഗു​രു​കാ​രു​ണ്യ സ്പ​ർ​ശ’​ത്തി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ഡോ. ​രാ​ജു നാ​രാ​യ​ണ സ്വാ​മി സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ കെ.​ജി. ബാ​ബു​രാ​ജ​ന് ന​ൽ​കി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​നീ​ഷ് കൂ​റു​മു​ള്ളി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നു​രാ​ജ് രാ​ജ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​വും ജി.​എ​സ്.​എ​സ് ക​ടും​ബാം​ഗ​വു​മാ​യ മി​ഥു​ൻ മോ​ഹ​ൻ, ജി.​എ​സ്.​എ​സ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പു​ര​സ്കാ​ര ജേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. പ്രോ​ഗ്രാം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ രാ​ജ് കൃ​ഷ്ണ​ൻ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജി ഉ​ണ്ണി​ക്കൃ​ഷ്ണ​ൻ അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യി.

    News Summary - Gurudeva Social Society pays tribute to Vidyabhyas Mika
