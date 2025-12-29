Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 12:08 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 12:08 PM IST

    ഗു​രു​ദേ​വ സോ​ഷ്യ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി 93മ​ത് ശി​വ​ഗി​രി തീ​ർ​ഥാ​ട​ന സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഗു​രു​ദേ​വ സോ​ഷ്യ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി 93മ​ത് ശി​വ​ഗി​രി തീ​ർ​ഥാ​ട​ന സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ഗു​രു​ദേ​വ സോ​ഷ്യ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി 93ാമ​ത് ശി​വ​ഗി​രി തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​ത്തി​ന്റെ തീ​ർ​ഥാ​ട​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കെ.​ജി ബാ​ബു​രാ​ജ​ൻ

    തി​രി​തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: സ​ൽ​മാ​നി​യ കാ​നു ഗാ​ർ​ഡ​നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഗു​രു​ദേ​വ സോ​ഷ്യ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി 93ാമ​ത് ശി​വ​ഗി​രി തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ തീ​ർ​ഥാ​ട​ന സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം സൊ​സൈ​റ്റി​യി​ലെ കു​മാ​ര​നാ​ശാ​ൻ ഹാ​ളി​ൽ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ ശി​വ​ഗി​രി തീ​ർ​ഥാ​ട​ന ക​മ്മി​റ്റി മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നും പ്ര​വാ​സി ഭാ​ര​തീ​യ സ​മ്മാ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വു​മാ​യ കെ.​ജി ബാ​ബു​രാ​ജ​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    കെ.​ജി ബാ​ബു​രാ​ജി​നെ സൊ​സൈ​റ്റി തീ​ർ​ഥാ​ട​ന ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​ക്കു​ള്ള ധ​ർ​മ​പ​താ​ക കൈ​മാ​റു​ന്നു


    കെ.​എ​സ്.​സി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​ജേ​ഷ് ന​മ്പ്യാ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​വും ജി. ​എ​സ്. എ​സ് കു​ടും​ബാം​ഗ​വു​മാ​യ മി​ഥു​ൻ മോ​ഹ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ട അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണീ​യ ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ക​യും, വ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ലൂ​യി പ​തി​നാ​ലാ​മ​ൻ മാ​ർ​പാ​പ്പ​യെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും, കേ​ര​ള ന​വോ​ത്ഥാ​ന ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ അ​തു​ല്യ പ്ര​തി​ഭ​യാ​യ ഡോ​ക്ട​ർ പ​ൽ​പ്പു​വി​ന്റെ പേ​രി​ലു​ള്ള ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഡോ. ​പ​ൽ​പ്പു മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വു​മാ​യ, കെ.​ജി ബാ​ബു​രാ​ജി​നെ സൊ​സൈ​റ്റി ആ​ദ​രി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി.

    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ശി​വ​ഗി​രി തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​ത്തി​ന്റെ ആ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ജി.​എ​സ്.​എ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​നീ​ഷ് കൂ​റു​മു​ള്ളി​ലി​നേ​യും സം​ഘാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി രാ​ജേ​ഷ് ന​മ്പ്യാ​ർ ഷാ​ൾ അ​ണി​യി​ച്ച് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും, മു​ഖ്യാ​തി​ഥി കെ.​ജി. ബാ​ബു​രാ​ജ​ൻ തീ​ർ​ഥാ​ട​ന ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​ക്കു​ള്ള ധ​ർ​മ​പ​താ​ക കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സൊ​സൈ​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​നീ​ഷ് കൂ​റു​മു​ള്ളി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നു​രാ​ജ് രാ​ജ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും, ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​ന്ധു റോ​യി ആ​ശം​സ​യും അ​റി​യി​ച്ചു. ശ്രീ​ജ സ​നീ​ഷ് മു​ഖ്യ അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മ​റ്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

