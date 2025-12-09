Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Dec 2025 9:07 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 9:07 AM IST

    ഗു​രു​ദേ​വ സോ​ഷ്യ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം

    ഗു​രു​ദേ​വ സോ​ഷ്യ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം
    ഗു​രു​ദേ​വ സോ​ഷ്യ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി അ​ധി​കൃ​ത​രും ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും 

    മ​നാ​മ: ഗു​രു​ദേ​വ സോ​ഷ്യ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച് സൊ​സൈ​റ്റി അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ച​ട​ങ്ങ് ന​ട​ന്നു. മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് നി​ര​വ​ധി ന​ല്ല ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ച പ്ര​ശ​സ്ത പി​ന്ന​ണി ഗാ​യി​ക​യും ഭാ​വ​ഗാ​യി​ക​യു​മാ​യ ല​തി​ക ടീ​ച്ച​ർ ഭ​ദ്ര​ദീ​പം കൊ​ളു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ക​ർ​മം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ്ങി​ന്റെ പു​തി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ്രീ​ജ​യ് ബി​നോ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​ന്ധു റോ​യി, ട്ര​ഷ​റ​ർ ആ​ശ ശി​വ​കു​മാ​ർ, ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ദ്യാ രാ​ജേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യി​ൽ​നി​ന്നും ബാ​ഡ്ജു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് സ്ഥാ​നം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു.

    കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി നി​റ​ഞ്ഞ സ​ദ​സ്സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​നീ​ഷ് കൂ​റു​മു​ള്ളി​ല്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പോ​ഷ​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നു​രാ​ജ് രാ​ജ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ്രീ​ജ​യ് ബി​നോ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്ര​ദ​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​വ​രു​ടെ ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ്ങി​ന്റെ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ജി​കു​മാ​റും ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു സം​സാ​രി​ച്ചു. ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് ക​ൾ​ച​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ദ്യാ രാ​ജേ​ഷ് ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​നീ​ത അ​രു​ൺ അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:inauguratedgurudeva social societyBahrain NewsLadies Wing
    News Summary - Gurudeva Social Society Ladies Wing inaugurated
