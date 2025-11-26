Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    26 Nov 2025 8:31 AM IST
    26 Nov 2025 8:31 AM IST

    ഗുരുദേവ സോഷ്യൽ സൊസൈറ്റി ബീച്ച് ശുചീകരിച്ചു

    ഗുരുദേവ സോഷ്യൽ സൊസൈറ്റി ബീച്ച് ശുചീകരിച്ചു
    ഗു​രു​ദേ​വ സോ​ഷ്യ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി അ​ൽ ന​ജ്മ ബീ​ച്ചി​ൽ

    സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ശു​ചീ​ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: സ​ൽ​മാ​നി​യ കാ​നു ഗാ​ർ​ഡ​നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഗു​രു​ദേ​വ സോ​ഷ്യ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ ചാ​രി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക്യാ​പി​റ്റ​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് അ​ൽ ന​ജ്മ ബീ​ച്ചി​ൽ ശു​ചീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി.

    കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി നൂ​റോ​ളം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ​രി​പാ​ടി ക്യാ​പി​റ്റ​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​ളോ അ​പ്പ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്‍റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ യൂ​സ​ഫ് ലോ​റി ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്തു. സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും നാ​ടി​നോ​ടു​ള്ള സ്നേ​ഹ​വും പ്ര​ശം​സ​നീ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ യൂ​സ​ഫ് ലോ​റി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സൊ​സൈ​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​നീ​ഷ് കൂ​റു​മു​ള്ളി​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നു​രാ​ജ് രാ​ജ​ൻ മ​റ്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ശു​ചീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കോ​ഡി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്തു.

    തു​ട​ർ​ന്നും സൊ​സൈ​റ്റി കൂ​ടു​ത​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക ന​ന്മ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Gurudeva Social Society cleaned the beach
