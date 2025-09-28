Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 1:46 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 1:46 PM IST

    പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ലും പ്രാ​യാ​ധി​ക്യ​ത്തെ വ​സ​ന്ത​മാ​ക്കു​ന്ന ‘അ​മ്മ’

    നാ​ട്ടു​വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യാ​ൻ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ’​വും
    പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ലും പ്രാ​യാ​ധി​ക്യ​ത്തെ വ​സ​ന്ത​മാ​ക്കു​ന്ന ‘അ​മ്മ’
    ദേ​വി അ​മ്മ

    വേ​ഗം കു​റ​ഞ്ഞ ജീ​വി​ത​നേ​ര​ങ്ങ​ളെ നി​റ​മു​ള്ള​താ​ക്കു​ന്ന മ​നോ​ഹാ​രി​ത​ക്കാ​ണ് വാ​ർ​ധ​ക്യ​മെ​ന്ന ഓ​മ​ന​പ്പേ​രു​ള്ള​ത്. പ്രാ​യാ​ധി​ക്യ​ത്തെ വ​സ​ന്ത​മാ​ക്കു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​രു​ള്ള വീ​ട​കം മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ണ്. വാ​യ​ന​യും പ​ച്ച​പ്പും പ്ര​കൃ​തി​യും ഇ​ന്ന​ലെ​ക​ളു​ടെ ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത്വ ഓ​ർ​മ​ക​ളും അ​വ​ർ​ക്ക് ഇ​മ്പ​മു​ള്ള ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. അ​തി​ല​ലി​ഞ്ഞ് ജീ​വി​ക്കാ​ൻ ജ​നി​ച്ച നാ​ടോ വീ​ടോ കൂ​ടെ വേ​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല, വ​ള​ർ​ത്തു​നാ​ടാ​യ വി​ദേ​ശ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി​യാ​യി തു​ട​ർ​ന്നാ​ലും സാ​ധ്യ​മാ​ണ്. അ​തി​ന് ഉ​ത്ത​മ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ 20 വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ല​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ദേ​വി അ​മ്മ. 80ക​ളു​ടെ ചെ​റു​പ്പ​മാ​ണ് ദേ​വി അ​മ്മ​ക്ക്. ഒ​രേ​യൊ​രു മ​ക​ളു​ടെ​യും മ​രു​മ​ക​ന്‍റെ​യും കൂ​ടെ തു​ട​ർ​ജീ​വി​തം ധ​ന്യ​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് പ​വി​ഴ​ദ്വീ​പി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ രം​ഗ​ബോ​ധ​മി​ല്ലാ​തെ ക​ട​ന്നെ​ത്തി​യ മ​ര​ണം ഏ​ഴു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് മ​ക​ളെ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. എ​ങ്കി​ലും മ​രു​മ​ക​ൻ പ​ങ്ക​ജ് ന​ല്ലൂ​രി​ന് കൂ​ട്ടാ​യി ‘അ​മ്മ’ മ​നോ​ഹ​ര​കാ​വ്യ​മാ​യി ഇ​വി​ടെ തു​ട​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വാ​യി​ച്ചും ചെ​റി​യ ചെ​ടി​ക​ളും പ​ച്ച​ക്ക​റി​യും ന​ട്ടും ഒ​ഴി​വു​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളെ ദേ​വി അ​മ്മ ധ​ന്യ​മാ​ക്കും. റൂ​മി​ന്‍റെ ബാ​ൽ​ക്ക​ണി​യി​ൽ നി​റ​യെ പ​ച്ച​പ്പാ​ണ്. കൂ​ട്ടി​ന് ര​ണ്ട് വ​ള​ർ​ത്തു​പ​ക്ഷി​ക​ളും ഒ​രു പൂ​ച്ച​യു​മു​ണ്ട്.

    നാ​ട്ടു​വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ളും വാ​ർ​ത്ത​ക​ളും ദേ​വി അ​മ്മ​യോ​ട് പ​റ​യു​ന്ന​ത് ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​മാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു​പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി ഈ ​പ​തി​വ് തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട്. അ​വ​രു​ടെ ഒ​രു​ദി​നം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തു​ത​ന്നെ പ​ത്ര​വാ​യ​ന​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്. എ​ല്ലാ പേ​ജു​ക​ളും സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി ദേ​വി അ​മ്മ വാ​യി​ക്കും. ച​ര​മ​പേ​ജി​ൽ പ​രി​ച​യ​ക്കാ​രെ പ​ര​തും. സ്വ​ദേ​ശ​മാ​യ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടെ​യും കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി​യി​ലെ​യും വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​കാം​ക്ഷ കാ​ണി​ക്കും.

    ഇ​ക്കാ​ല​മ​ത്ര​യും നാ​ടി​നെ​യും നാ​ട്ടു​കാ​രെ​യും ദേ​വി അ​മ്മ അ​റി​ഞ്ഞ​ത് ‘ഗ​ൾ​ഫ്മാ​ധ്യ​മം’ പ​ത്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്. പ​ത്ര​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തി​ന്‍റെ കു​ടും​ബം മാ​സി​ക​യു​ടെ​യും വാ​യ​ന​ക്കാ​രി​യാ​ണ് അ​വ​ർ. മ​റ്റു​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ടെ​ലി​വി​ഷ​നും വി​നോ​ദ​മാ​ണ്. മ​ല​ബാ​റി​ന്‍റെ ത​നി​മ കെ​ടാ​ത്ത ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത ഇ​ന്നും ദേ​വി അ​മ്മ​ക്കൊ​പ്പ​മു​ണ്ട്. പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ ജീ​വി​തം ആ ​മ​ല​യാ​ളി​ത്ത​നി​മ​ക്ക് ഒ​ട്ടും കോ​ട്ടം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന​ർ​ഥം. പാ​ല​ക്കാ​ട്ടു​കാ​ര​നാ​യ മ​രു​മ​ക​ൻ പ​ങ്ക​ജ് ന​ല്ലൂ​ർ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​ണ്. അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​രാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം ക​ഴി​ഞ്ഞ 36 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി കൂ​ടി​യാ​ണ്. ര​ണ്ട് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ൾ കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യി​ലാ​ണ്. മ​റ്റൊ​രാ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നും ദേ​വി അ​മ്മ​ക്കു​മൊ​പ്പം ബ​ഹ്റൈ​നി​ലു​ണ്ട്.

    വാ​ർ​ധ​ക്യം ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഒ​രു സ​ന്ധ്യ​യാ​ണ്. വേ​ഗം കു​റ​ഞ്ഞ ഈ ​ജീ​വി​ത​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ, പ​ല​ർ​ക്കും പ​ത്രം ഒ​രു ദി​ന​ച​ര്യ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​വും മാ​ന​സി​കോ​ല്ലാ​സ​ത്തി​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന ഉ​പാ​ധി​യു​മാ​ണ്. ദേ​വി അ​മ്മ​ക്കും അ​തെ. വാ​ർ​ധ​ക്യ​ത്തി​ൽ പ​ല​പ്പോ​ഴും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട​ലും ഏ​കാ​ന്ത​ത​യും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടേ​ക്കാം. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വാ​യ​ന ഒ​രു ന​ല്ല കൂ​ട്ടാ​ളി​യാ​യി വ​ർ​ത്തി​ക്കും. പു​തി​യ കാ​ല​ത്തി​ന്റെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ തി​ര​ക്കി​നി​ട​യി​ലും ഒ​രു ക​പ്പ് ചാ​യ​യും മ​ല​യാ​ള​പ​ത്ര​വും വാ​ർ​ധ​ക്യ​കാ​ല​ത്തെ പ​ല​രു​ടെ​യും പ്ര​ഭാ​ത​ത്തി​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന സു​ഖം ഒ​ന്നു​വേ​റെ​ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

