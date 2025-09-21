Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 10:12 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 10:12 AM IST

    26 വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ്നേ​ഹ​വും പി​ന്തു​ണ​യും ഇനിയും തുടരാൻ ‘ഗൾഫ് മാധ്യമം’

    26 വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ്നേ​ഹ​വും പി​ന്തു​ണ​യും ഇനിയും തുടരാൻ ‘ഗൾഫ് മാധ്യമം’
    മ​നാ​മ: ക​ഴി​ഞ്ഞ 26 വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ല​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഭേ​ദ​ചി​ന്ത​യി​ല്ലാ​തെ സ​മ​ത്വ​ത്തോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മ​ല​യാ​ള പ​ത്ര​മാ​ധ്യ​മ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ് ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഓ​രോ​ന്നും സ​മൂ​ഹ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് അ​വ​രി​ലൊ​രാ​ളാ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം എ​ന്നും മു​ന്നി​ലു​ണ്ടാ​വാ​റു​ണ്ട്.

    പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ല​ക​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ണ​യാ​കു​ന്ന​വ​രെ​യും പ്ര​ചോ​ദാ​ത്മ​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ​യും ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും പ്ര​ശ​സ്തി​ക​ളും ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന്‍റെ കൂ​ടെ സ​ന്തോ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. അ​ത് സ​മൂ​ഹ​ത്തെ അ​റി​യി​ക്കേ​ണ്ട ബാ​ധ്യ​ത സ്നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ക​യും ചെ​യ്ത പ​ത്ര​മാ​ണ് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​ന്തം ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വെ​ളി​ച്ച​മാ​യി​ത​ന്നെ ഒ​രു​പാ​ട് കാ​ലം നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സേ​വ​നം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ന്ധ​ത ഞ​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ട്. ഏ​തൊ​രു മാ​ധ്യ​മ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തെ​യും പോ​ലെ നി​ങ്ങ​ൾ വാ​യ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നോ​ട്ട് സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​ചോ​ദ​നം. നാ​​ട്ടി​​ലെ​​യും പ്ര​​വാ​​സ ലോ​​ക​​ത്തെ​​യും വി​​ശേ​​ഷ​​ങ്ങ​​ൾ വി​​ശ്വാ​​സ്യ​​ത​​യോ​​ടെ വാ​​യ​​ന​​ക്കാ​​രി​​ലേ​​ക്കെ​​ത്തി​​ക്കു​​ന്ന ‘ഗ​​ൾ​​ഫ്​ മാ​​ധ്യ​​മ’​ത്തി​​ന്‍റെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ​ർ​ക്കു​ലേ​ഷ​ൻ കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി​രി​ക്ക​യാ​ണ്. മി​ക​ച്ച പാ​ക്കേ​ജോ​ടെ​യും നി​ര​വ​ധി സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യു​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ നി​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

