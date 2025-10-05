Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    date_range 5 Oct 2025 11:57 AM IST
    date_range 5 Oct 2025 11:57 AM IST

    ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത് വേ​റി​ട്ട വാ​യ​ന സം​സ്കാ​രം

    ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത് വേ​റി​ട്ട വാ​യ​ന സം​സ്കാ​രം
    ദൃ​ശ്യ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ സാ​ഹ​സി​ക​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന ചി​ല വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ​ക്ക് അ​ൽ​പാ​യു​സ്സു​ള്ള സ​വി​ശേ​ഷ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​മു​ക്ക് ചു​റ്റു​മു​ള്ള മാ​ധ്യ​മ​ലോ​കം. അ​ത് കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ തി​ക​ഞ്ഞ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലും അ​മ്പ​ര​പ്പി​ലു​മാ​ണ് ഓ​രോ വാ​ർ​ത്ത​ക്കും കാ​തോ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത്. വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ജ​നി​ക്കു​ക​യോ ജ​നി​പ്പി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും ഉ​ണ്ടാ​വേ​ണ്ട വി​ശ്വാ​സ്യ​ത ഇ​ന്നൊ​രു വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്. അ​റി​ഞ്ഞോ അ​റി​യാ​തെ​യോ, ഞ​ങ്ങ​ൾ ആ​ദ്യം എ​ന്ന​മ​ട്ടി​ൽ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന ഗൗ​ര​വ​സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള അ​ബ​ദ്ധ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്നൊ​രു വാ​ർ​ത്ത പോ​ലു​മ​ല്ല.

    ഈ ​ഒ​രു ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്, പ്രി​ന്‍റ​ഡ് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​സ​ക്തി വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു​ദി​വ​സ​ത്തെ വാ​ർ​ത്ത​ക​ള​റി​യാ​ൻ ഒ​ന്നി​ലേ​റെ പ​ത്ര​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട് എ​ന്ന് സ​മ്മ​തി​ച്ചാ​ൽ​പോ​ലും ചി​ല മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ജീ​വി​ത​ച​ര്യ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്താ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​കാ​റു​ണ്ട്. അ​ത്ത​ര​മൊ​രു പ​ത്ര​മാ​ണ് എ​നി​ക്ക് ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’. ഒ​രു പ​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ മു​ഖം എ​ന്ന​ത് അ​തി​ന്‍റെ മു​ഖ​പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ പ​ഠി​ച്ചു ആ​ധി​കാ​രി​ക​മാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ അ​ത്ത​രം മു​ഖ​പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു നി​ധി​പോ​ലെ പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​ക്കു​വേ​ണ്ടി സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ പ​ര്യാ​പ്ത​വു​മാ​ണ്.

    പ്ര​വാ​സി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യാ​ൻ ആ​ദ്യം വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​തും ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ’​ത്തെ​യാ​ണ് എ​ന്ന​തും വ​സ്തു​ത​യാ​ണ്. പ​ത്ര​വും അ​തി​ന്‍റെ വാ​യ​ന​ക്കാ​രും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത ബ​ന്ധ​വും സ്നേ​ഹ​വും ക​രു​ത​ലും ജാ​ഗ്ര​ത​യും സു​ര​ക്ഷ​യും അ​ടു​ത്ത​റി​യ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന്‍റെ സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​ൽ മ​തി. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക, രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വേ​റി​ട്ട ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ഴും, പാ​ർ​ശ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ജ​ന​ത​യു​ടെ ശ​ബ്ദ​മാ​യി മാ​ധ്യ​മം പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഇ​ട​യി​ൽ ത​ല​യു​യ​ർ​ത്തി നി​ൽ​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​ത് ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​മാ​ണ്. ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ചാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​ല്ലാ​വി​ധ ആ​ശം​സ​ക​ളും നേ​രു​ന്നു.

    Girl in a jacket

    News Summary - 'Gulf Madhyamam' promotes a distinct reading culture
