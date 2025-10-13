Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 11:01 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 11:01 AM IST

    പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്റെ വി​ര​സ​ത മാ​റ്റി​യ ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’

    പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്റെ വി​ര​സ​ത മാ​റ്റി​യ ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’
    ‘എം.​ടി. വാ​സു​ദേ​വ​ൻ നാ​യ​രു​ടെ 'മ​ഞ്ഞി'​ലെ മു​ഖ്യ ക​ഥാ​പാ​ത്രം വി​മ​ല അ​മ്മാ​വ​നോ​ട് ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്: ‘വാ​യി​ക്കാ​ൻ മ​റ്റൊ​ന്നും കി​ട്ടി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​മ്മാ​വ​ൻ എ​ന്ത് ചെ​യ്യും?’ അ​മ്മാ​വ​ൻ: ‘വാ​യി​ക്കാ​ൻ വേ​റെ​യൊ​ന്നും കി​ട്ടി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, ഞാ​ൻ ടെ​ലി​ഫോ​ൺ ഡ​യ​റ​ക്‌​ട​റി എ​ടു​ക്കും’.

    വി​മ​ല: ‘അ​തെ​ന്തി​നാ​ണ്?’

    അ​മ്മാ​വ​ൻ: ‘അ​തി​ൽ കു​ഴ​പ്പ​മൊ​ന്നു​മി​ല്ല. കു​റേ പേ​രു​ക​ളും ന​മ്പ​റു​ക​ളു​മു​ണ്ട്. അ​തെ​ല്ലാം ഓ​രോ മ​നു​ഷ്യ​രാ​ണ്. അ​വ​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​നി​ക്ക് കേ​ൾ​ക്കാം. അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് എ​നി​ക്ക് ഊ​ഹി​ക്കാം’.

    ന​മ്മു​ടെ വാ​യ​ന​ശീ​ല​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ത് ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന അ​ർ​ഥ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട് എം.​ടി​യു​ടെ നോ​വ​ലി​ലെ ഈ ​ര​ണ്ട് ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ഭാ​ഷ​ണം. നോ​വ​ലി​ൽ, വി​മ​ല​യു​ടെ അ​ച്ഛ​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര​നാ​യ അ​മ്മാ​വ​ൻ നാ​ട്ടി​ലെ തി​ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​മാ​റി, പു​റം​ലോ​ക​വു​മാ​യി അ​ധി​കം ബ​ന്ധ​മി​ല്ലാ​തെ, ഒ​രു ത​രം വി​ര​സ​ത​യി​ലും ഏ​കാ​ന്ത​ത​യി​ലു​മാ​ണ് ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. വാ​യി​ക്കാ​ൻ മ​റ്റ് ന​ല്ല പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളോ ക​ഥ​ക​ളോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​പ്പോ​ഴു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വാ​യ​ന​ശീ​ല​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​മ​ല​യു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​നു​ള്ള മ​റു​പ​ടി​യാ​ണ് ഈ ​ഭാ​ഗം. ഒ​രു നി​ല​ക്ക് ന​മ്മ​ൾ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും വി​മ​ല​യു​ടെ അ​മ്മാ​വ​ന്റെ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്.

    ന​മ്മു​ടെ ജീ​വി​തം സാ​ർ​ഥ​ക​മാ​ക്കു​ന്ന, ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ ഇ​ഴ​ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന നാ​ട്ടി​ലെ വ്യ​വ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നൊ​ക്കെ മാ​റി പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്റെ മേ​ല​ങ്കി സ്വ​യം അ​ണി​ഞ്ഞ ന​മ്മ​ൾ​ക്ക് നാ​ടു​മാ​യു​ള്ള പൊ​ക്കി​ൾ​ക്കൊ​ടി ബ​ന്ധം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന മു​ഖ്യ മാ​ധ്യ​മ​മാ​ണ് ഗ​ൾ​ഫി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ദി​ന​പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ. എ​ന്റെ പ്ര​വാ​സം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തും ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ ഗ​ൾ​ഫി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തും ഒ​രേ സ​മ​യ​മാ​ണ്. മു​മ്പ് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം കൈ​യി​ൽ കി​ട്ടു​ന്ന പ​ഴ​കി​യ ദി​ന​പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വാ​യി​ച്ച് നി​ർ​വൃ​തി​യ​ട​ഞ്ഞി​രു​ന്ന വ​ർ​ത്ത​മാ​നം അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ​ഴ​മ​ക്കാ​ർ വ​ഴി ഇ​പ്പോ​ഴും കേ​ൾ​ക്കാം.

    ഞാ​ൻ പേ​ടി​ച്ചി​രു​ന്ന വി​ര​സ​ത പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ദി​വ​സേ​ന പ്ര​ഭാ​ത​ത്തി​ൽ കൈ​യി​ൽ കി​ട്ടു​ന്ന ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ഒ​രു കാ​ര​ണ​മാ​യി​രി​ക്കാം. മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ​യും മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ വ​ർ​ത്ത​ക​ളെ​യും ഒ​രു പോ​ലെ കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലും ഇ​ത​ര ഗ​ൾ​ഫ് നാ​ടു​ക​ളി​ലും ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​നാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. യാ​ത്ര​ക​ളി​ലാ​ണ് ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭാ​വം ഏ​റെ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ക. പ​ക​രം ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വാ​താ​യ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പ​ത്രം ക​ട​ലാ​സി​ൽ വാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഒ​രു സു​ഖം ഒ​രി​ക്ക​ലും കി​ട്ടാ​റി​ല്ല.

    പ്രി​ന്റ് മാ​ധ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​വ​ക്കു​ഴി മാ​ന്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​ക്കാ​ല​ത്തും തു​ട​ക്ക​ക്കാ​രാ​യ ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം, മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പി​ൻ​വാ​ങ്ങി​യി​ട​ത്ത് ഒ​രു​ദി​വ​സം പോ​ലും നി​ല​ക്കാ​തെ അ​ച്ച​ടി​ച്ച് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​പി​ന്നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ന്നു. ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ന് എ​ല്ലാ വി​ജ​യ​വും നേ​രു​ന്നു. വാ​ർ​ഷി​ക താ​രി​ഫ് ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ത് ന​മ്മ​ൾ കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ മൂ​ല്യ​ത്തി​ന്റെ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ക​രം കി​ട്ടു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ്. ഒ​രു വ​ർ​ഷം ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​വും അ​നു​ബ​ന്ധ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​വും കി​ട്ടു​ന്ന​ത് ഏ​താ​ണ്ട് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യാ​ണ​ല്ലോ.

    TAGS:gulf madhyamamreadersgulf madhyamam bahrainexpatriation
    News Summary - 'Gulf Madhyamam' changed the Boredom of expatriation
