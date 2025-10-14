Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    14 Oct 2025 9:55 AM IST
    Updated On
    14 Oct 2025 9:55 AM IST

    പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ ഗൃ​ഹാ​തു​ര സ്മ​ര​ണ​ക​ൾ യ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കി​യ 'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം'

    പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ ഗൃ​ഹാ​തു​ര സ്മ​ര​ണ​ക​ൾ യ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കി​യ ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’
    അ​നു​നി​മി​ഷം ഉ​ണ്ടാ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ‘ബ്രേ​ക്ക്’ ചെ​യ്യാ​ൻ ദൃ​ശ്യ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ മ​ത്സ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന കാ​ല​മാ​ണി​ത്. ഇ​ത്ത​രം ഓ​ട്ട​പ്പാ​ച്ചി​ലി​ൽ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും അ​സ​ത്യ​ങ്ങ​ളോ അ​ർ​ധ​സ​ത്യ​ങ്ങ​ളോ അ​ബ​ദ്ധ​ങ്ങ​ളോ ആ​യി​പ്പോ​വാ​റു​ണ്ട് എ​ന്ന​താ​ണ് സ​ത്യം. ദൃ​ശ്യ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​തി​പ്ര​സ​ര​ത്തി​ൽ മ​റ്റു​പ​ല​തി​നെ​യും​പോ​ലെ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ​ക്കും മൂ​ല്യ​ച്യു​തി വ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് എ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ലും ത​ർ​ക്ക​മി​ല്ല. ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റി​ന്റെ അ​നാ​യാ​സ​മാ​യ ല​ഭ്യ​ത​യും മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണി​ന്റെ സാ​ർ​വ​ത്രി​ക​മാ​യ ഉ​പ​യോ​ഗ​വും വാ​ർ​ത്ത​ക​ളെ ഉ​ള്ളം​കൈ​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു​എ​ന്ന​ത് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളു​ടെ അ​ഭൂ​ത​പൂ​ർ​വ​മാ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ സൂ​ച​ക​മാ​ണ്. ഇ​തൊ​ക്കെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും വാ​ർ​ത്ത​ക​ളി​ലെ സൂ​ക്ഷ്മ​ത​യും ആ​ധി​കാ​രി​ക​മാ​യ വി​ശ​ക​ല​ന​ങ്ങ​ളും പ​ഠ​നാ​ർ​ഹ​മാ​യ ലേ​ഖ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​നു​കാ​ലി​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ ഇ​ഴ​കീ​റി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന മു​ഖ​പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ളും വാ​യി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​ന് പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ വേ​ണം.

    ഒ​രു കാ​ലി​ച്ചാ​യ​യും പ​ത്ര​വാ​യ​ന​യും കൊ​ണ്ട് ത​ന്റെ ഒ​രു ദി​വ​സ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചി​രു​ന്ന മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ചേ​ക്കേ​റി​യ​തോ​ടെ ആ ​ദി​ന​ച​ര്യ​ക്ക് മാ​റ്റം വ​രു​ത്തേ​ണ്ടി വ​ന്നു എ​ന്ന​ത് സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​ബ​ന്ധം കൊ​ണ്ട് മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു. മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​മോ അ​തി​ല​ധി​ക​മോ താ​മ​സി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ട്ടി​ലെ മ​ല​യാ​ള​പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​തു​ത​ന്നെ ഒ​രു കോ​പ്പി കി​ട്ട​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള ഏ​ജ​ന്റു​മാ​രെ​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന കോ​ൾ​ഡ് സ്റ്റോ​റു​ക​ളെ​യോ മു​ൻ‌​കൂ​ർ ഏ​ൽ​പ്പി​ക്ക​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു. യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി​വ​ന്ന​തോ​ടെ പ​ത്രം പി​റ്റേ​ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ കി​ട്ടാ​നു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യം ഉ​ണ്ടാ​യി. ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​മ​ല്ല നാ​ല് ദി​വ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ലും പ​ത്രം കി​ട്ടി​യേ മ​തി​യാ​വൂ എ​ന്ന് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി​ക്ക് അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി കി​ട്ടി​യ ഒ​രു സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ ദി​ന​പ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ക​ട​ന്നു​വ​ര​വ്.

    എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും രാ​വി​ലെ കാ​ലി​ച്ചാ​യ​യോ​ടൊ​പ്പം പ​ത്രം വാ​യി​ക്കു​ന്ന ഗൃ​ഹാ​തു​ര സ്മ​ര​ണ​ക​ൾ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞു​എ​ന്ന​ത് അ​ഭി​മാ​നി​ക്കാ​വു​ന്ന നേ​ട്ട​മാ​ണ്. ഒ​രു മ​ല​യാ​ള​പ​ത്രം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ പ്രി​ന്റ് ചെ​യ്ത് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ കാ​ണി​ച്ച ധൈ​ര്യ​വും ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​വും എ​ത്ര പ്ര​ശം​സി​ച്ചാ​ലും അ​ധി​ക​മാ​വി​ല്ല.

    ദേ​ശീ​യ​വും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ഗ​ൾ​ഫ് നാ​ടു​ക​ളി​ലെ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ​ക്കും ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ഒ​രു​പോ​ലെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​പ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. നി​ര​വ​ധി അ​ന​വ​ധി മ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ എ​ല്ലാ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തോ​ടെ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ ശ്ര​ദ്ധ പു​ല​ർ​ത്താ​റു​ണ്ട്.

    പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ​വെ​ച്ചാ​യ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ളും അ​റി​ഞ്ഞി​രി​ക്കേ​ണ്ട നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും യ​ഥാ​സ​മ​യം വാ​യ​ന​ക്കാ​രി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ബ​ദ്ധ​ശ്ര​ദ്ധ​രാ​ണ്. ഇ​നി​യും ഒ​രു​പാ​ട് കാ​ലം മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ പ്ര​ഭാ​ത​ഭേ​രി​യാ​യി തു​ട​രാ​ൻ പ​ത്ര​ത്തി​നു ക​ഴി​യ​ട്ടെ എ​ന്ന് ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യി ആ​ശം​സി​ക്കു​ന്നു, പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്നു.

    gulf madhyamam Bahrain News expatriate's gulf news malayalam
    News Summary - 'Gulf Madhyamam' brings expatriate's homesick memories to life
