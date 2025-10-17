Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം -ഓ​രോ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 7:09 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 7:09 AM IST

    ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം -ഓ​രോ മ​ല​യാ​ളി​ക്കും പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട പ​ത്രം

    text_fields
    bookmark_border
    ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം -ഓ​രോ മ​ല​യാ​ളി​ക്കും പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട പ​ത്രം
    cancel
    camera_alt

    ജ​ഗ​ദീ​ഷ് കു​മാ​ർ

    ഇ​ന്ന് മാ​ധ്യ​മ​ലോ​കം വ​ൻ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ക​യാ​ണ്. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മു​ക​ളും സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യും വ​ള​രെ​യ​ധി​കം ജ​ന​പ്രി​യ​മാ​കു​ന്ന കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് നാം. ​ഫേ​സ്ബു​ക്ക്, ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാം, ട്വി​റ്റ​ർ, യൂ​ട്യൂ​ബ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മു​ക​ൾ ആ​ളു​ക​ളു​ടെ ദി​ന​ച​ര്യ​യി​ൽ എ​ളു​പ്പം ഇ​ടം നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ ഈ ​മാ​റ്റം ഒ​രു പ്ര​ശ്ന​വു​മാ​ണ്.

    പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​ക്ക് പ​ത്രം വാ​യി​ക്കു​ന്ന ശീ​ലം കു​റ​യു​ക​യാ​ണ്. പ്രി​ന്റ് മീ​ഡി​യ​യു​ടെ വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ കു​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു, പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ മ​റ​ക്കാ​ൻ വ​രു​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണം, വാ​ർ​ത്ത​വി​ശ​ക​ല​ന​ത്തി​ന്റെ ഗു​ണ​മേ​ന്മ, വാ​യ​ന​ശീ​ല​ത്തി​ന്റെ പു​ത്ത​ൻ അ​നു​ഭ​വം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലും ചി​ല പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​റ്റ​യ​ടി​യാ​യി മു​ന്നേ​റു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ, വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും ജ​ന​പ്രി​യ​ത​യും നേ​ടി​യ ഒ​രു പ്ര​മു​ഖ മ​ല​യാ​ള ദി​ന​പ​ത്ര​മാ​ണ്. പ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ദൈ​നം​ദി​ന വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഇ​ത് ഒ​രു വി​ശി​ഷ്ട സ്ഥാ​നം സ​മ്മാ​നി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. പ​ല മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും രാ​വി​ലെ ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം വാ​യി​ക്കു​ക ഒ​രു ശീ​ല​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ഗ​ല്ഭ​മാ​യ വി​ശ​ക​ല​നം, ആ​ധി​കാ​രി​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, സാ​മൂ​ഹി​ക, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക വാ​ർ​ത്ത​ക​ളു​ടെ സു​താ​ര്യ​മാ​യ പ്ര​ദാ​നം എ​ന്നി​വ ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന്റെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    പ്രി​ന്റ് മീ​ഡി​യ​യു​ടെ ഭാ​വി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചി​ന്തി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യു​ടെ പ​ട​ർ​ന്നു​വ​ര​ൽ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും, സ്ഥി​ര​ത​യും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്നും ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. പു​തി​യ ത​ല​മു​റ പ​ത്രം വാ​യി​ക്കു​ന്ന ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ച്ചി​ട്ടും, ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം പോ​ലു​ള്ള പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രു​ടെ വാ​യ​ന​ക്കാ​രെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വ് നി​ല​നി​ര്‍ത്തു​ന്നു.

    ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ദി​ന​ച​ര്യ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ചി​ന്ത​ന​ശീ​ല​വും സാ​മൂ​ഹി​ക ബോ​ധ​വു​മാ​ണ് പ​ത്രം പ​ക​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തു​വ​ഴി, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളും പ്രി​ന്റ് മീ​ഡി​യ​യു​ടെ ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​കീ​ക​ര​ണം വ​ള​രെ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം അ​ത് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ് -ഒ​രു പ​ത്രം പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യു​ടെ ചി​ന്ത​ക​ൾ​ക്ക് കാ​വ​ൽ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തും, പു​രാ​ത​ന വാ​യ​ന​ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യും​ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു സ​ജീ​വ മാ​ധ്യ​മ സ്ഥാ​പ​നം. അ​തു​കൊ​ണ്ട്, സാ​മൂ​ഹി​ക​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ വാ​ർ​ത്ത​ക​ളെ വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ വാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്, ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ഇ​ന്നും മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നു​ള്ള ഒ​രു നി​ർ​ണാ​യ​ക ഉ​പാ​ധി​യാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulf madhyamammalayalinewspaperFavorite
    News Summary - Gulf madhyamam - A favorite newspaper of every Malayali
    Similar News
    Next Story
    X