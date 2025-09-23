Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 12:27 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 12:27 PM IST

    ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ഏ​റ്റ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ 10 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി ബ​ഹ്റൈ​ൻ, സൗ​ദി,ഒ​മാ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത്, യു.​എ.​ഇ
    ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ
    cancel

    മ​നാ​മ: രാ​ത്രി​യി​ൽ ഒ​റ്റ​ക്ക് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി ന​ട​ക്കാ​ൻ ഏ​റ്റ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ലെ​ന്ന് ഗാ​ല​പ്പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ 2025ലെ ​ആ​ഗോ​ള സു​ര​ക്ഷാ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നാ​ല് ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ 90 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ളും രാ​ത്രി​യി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ക​രു​തു​ന്നു​വെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഒ​മാ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത്, ബ​ഹ്റൈ​ൻ, യു.​എ.​ഇ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ 10 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി. ഇ​തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ (94 ശ​ത​മാ​നം), സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ (93 ശ​ത​മാ​നം), ബ​ഹ്റൈ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത് (91ശ​ത​മാ​നം വീ​തം), യു.​എ.​ഇ (90 ശ​ത​മാ​നം) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് രാ​ത്രി​യി​ൽ ഒ​റ്റ​ക്ക് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന ആ​ളു​ക​ളു​ടെ ശ​ത​മാ​നം. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ 98 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​യി സിം​ഗ​പ്പൂ​രാ​ണ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് തു​ട​രു​ന്ന​ത്. 'ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന' സൂ​ചി​ക​യി​ൽ 100ൽ 91 ​പോ​യ​ന്റാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ നേ​ടി​യ​ത്. ലോ​ക​ത്തി​ലെ 144 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ഈ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന നി​ല​വാ​രം, പ്രാ​ദേ​ശി​ക പൊ​ലീ​സ് സേ​ന​യി​ലു​ള്ള വി​ശ്വാ​സം, മോ​ഷ​ണ​വും ആ​ക്ര​മ​ണ​വും പോ​ലു​ള്ള വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ഗാ​ല​പ്പ് ഈ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സം, സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന സു​ര​ക്ഷാ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള പ​ങ്ക് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​യ​ർ​ന്ന റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ന് പി​ന്നി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    പ്ര​ക​ട​മാ​യ ലിം​ഗ വ്യ​ത്യാ​സം

    2006ൽ ​ഗാ​ല​പ്പ് ഈ ​പ​ഠ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​തി​നു​ശേ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യി ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള 73 ശ​ത​മാ​നം ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ൾ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത് രാ​ത്രി​യി​ൽ ഒ​റ്റ​ക്ക് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി തോ​ന്നു​ന്നു. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ളും പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും ത​മ്മി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ​ബോ​ധ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ വ്യ​ത്യാ​സം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. 67 ശ​ത​മാ​നം സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ 78 ശ​ത​മാ​നം പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി തോ​ന്നു​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ​റ​യു​ന്നു.

    സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം കു​റ​ഞ്ഞ​താ​യി തോ​ന്നു​ന്ന 104 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ 10 പോ​യ​ന്റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ത്യാ​സം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 33 ശ​ത​മാ​നം ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്രം സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം തോ​ന്നു​ന്ന ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലാ​ണ് ലോ​ക​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ സു​ര​ക്ഷാ​ബോ​ധം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഉ​യ​ർ​ന്ന വ​രു​മാ​ന​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​ലും ലിം​ഗ​വ്യ​ത്യാ​സം പ്ര​ക​ട​മാ​ണ്. അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ 58 ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മാ​ണ് സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​മു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ൽ 84 ശ​ത​മാ​നം പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ സു​ര​ക്ഷി​ത​രാ​ണെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GCC countriesBahrain Newssafest countriesgulf news malayalam
    News Summary - Gulf countries are the safest places in the world
    Similar News
    Next Story
    X