Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 10:49 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 10:49 AM IST

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ന​വം​ബ​റി​ൽ ‘ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​റി’​ന് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മി​ക​വ്

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ന​വം​ബ​റി​ൽ 'ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​റി'​ന് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മി​ക​വ്
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ദേ​ശീ​യ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി ‘ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​ർ’ ക​ഴി​ഞ്ഞ ന​വം​ബ​റി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചു​വെ​ന്ന് അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ. ന​വം​ബ​റി​ൽ 603,351 യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ വ​ഹി​ക്കു​ക​യും 4,376 സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റി​ലെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും സ്ഥി​ര​മാ​യ യാ​ത്ര ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട് പാ​സ​ഞ്ച​ർ ലോ​ഡ് ഫാ​ക്ട​ർ 87 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ക​മ്പ​നി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക​ണ​ക്കു​ക​ളു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​ണ് ദൃ​ശ്യ​മാ​കു​ന്ന​ത്. 2024 ന​വം​ബ​റി​ൽ 474,917 ആ​യി​രു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 27 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷം 603,351ൽ ​എ​ത്തി​യ​ത്. സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 3,996ൽ​നി​ന്ന് 10 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച് 4,376ൽ ​എ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:gulf airgulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Gulf Air's performance improved last November
