Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightദമ്മാമിൽ നിന്ന്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 11 March 2026 10:27 AM IST
    Updated On
    date_range 11 March 2026 10:27 AM IST

    ദമ്മാമിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക സർവിസുകളുമായി ഗൾഫ് എയർ

    text_fields
    bookmark_border
    മുംബൈയിലേക്കും സർവീസ്
    ദമ്മാമിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക സർവിസുകളുമായി ഗൾഫ് എയർ
    cancel

    മനാമ: ബഹ്‌റൈൻ വ്യോമാതിർത്തി താൽക്കാലികമായി അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, യാത്രക്കാർക്ക് സഹായകരമായി ഗൾഫ് എയർ പുതിയ സർവീസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മാർച്ച് 11 മുതൽ സൗദി അറേബ്യയിലെ ദമ്മാം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലണ്ടൻ, മുംബൈ, ബാങ്കോക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ഗൾഫ് എയർ പ്രത്യേക വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്തും. ബഹ്‌റൈനിലേക്ക് വരാനോ പോകാനോ അർഹതയുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഈ സേവനം ലഭ്യമാകൂ.

    ഗൾഫ് എയറിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രത്യേക ലിങ്ക് വഴി യാത്രക്കാർക്ക് ബുക്കിംഗിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ സർവീസുകളിൽ ബുക്കിംഗ് സ്ഥിരീകരിച്ച യാത്രക്കാർക്ക് ബഹ്‌റൈനും ദമ്മാമും തമ്മിലുള്ള യാത്രാ സൗകര്യം ഗൾഫ് എയർ ഒരുക്കുന്നതാണ്. ബുക്കിംഗ് സ്ഥിരീകരണം ലഭിക്കാത്ത യാത്രക്കാർ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പോകരുതെന്നും അധികൃതർ കർശനമായി നിർദ്ദേശിച്ചു.

    ബഹ്‌റൈനിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള പതിവ് വിമാന സർവീസുകൾ ഇപ്പോഴും താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അഫയേഴ്‌സ് വ്യോമാതിർത്തി സുരക്ഷിതമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം മാത്രമേ സാധാരണ സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കൂ. ബുക്ക് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും http://gulfair.com/special-flights.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsDammamgulf airSpecial servicesgulf
    News Summary - Gulf Air with special services from Dammam
    Similar News
    Next Story
    X