Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right2026 സ​മ്മ​ർ;...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 2:47 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 2:47 PM IST

    2026 സ​മ്മ​ർ; ജ​നീ​വ​യി​ലേ​ക്കും നീ​സി​ലേ​ക്കും സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ‘ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​ർ’

    text_fields
    bookmark_border
    2026 സ​മ്മ​ർ; ജ​നീ​വ​യി​ലേ​ക്കും നീ​സി​ലേ​ക്കും സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ‘ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​ർ’
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: 2026 വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല സീ​സ​ണി​ൽ സ്വി​റ്റ്‌​സ​ർ​ല​ൻ​ഡി​ലെ ജ​നീ​വ​യി​ലേ​ക്കും ഫ്രാ​ൻ​സി​ലെ നീ​സി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​ർ. മി​ലാ​ൻ വ​ഴി​യാ​യി​രി​ക്കും ഈ ​സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക. വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും യൂ​റോ​പ്പി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഈ ​തീ​രു​മാ​നം. മി​ലാ​ൻ വ​ഴി ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ര​ണ്ട് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വീ​ത​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​വു​ക. ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​റി​ന്റെ ആ​ധു​നി​ക എ​യ​ർ​ബ​സ് A321neo വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. മേ​യ് 24ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 27 വ​രെ​യാ​ണ് നീ​സി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​വി​സ് തു​ട​രു​ക.

    ജ​നീ​വ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​വി​സ് ജൂ​ൺ 5ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 11 വ​രെ​യാ​യി​രി​ക്കും. യൂ​റോ​പ്പി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​തി​രാ​വി​ലെ​ത്ത​ന്നെ എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ലാ​ണ് വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ​യ​ക്ര​മം. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും മ​റ്റു ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വ​ഴി കൂ​ടു​ത​ൽ യാ​ത്ര സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പു​തി​യ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ. തി​ര​ക്കേ​റി​യ വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ ഇ​തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:genevagulf airresume services
    News Summary - Gulf Air to resume services to Geneva and Nice in summer 2026
    Similar News
    Next Story
    X