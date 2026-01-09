2026 സമ്മർ; ജനീവയിലേക്കും നീസിലേക്കും സർവിസുകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ ‘ഗൾഫ് എയർ’text_fields
മനാമ: 2026 വേനൽക്കാല സീസണിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ജനീവയിലേക്കും ഫ്രാൻസിലെ നീസിലേക്കുമുള്ള സർവിസുകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ ഗൾഫ് എയർ. മിലാൻ വഴിയായിരിക്കും ഈ സർവിസുകൾ പ്രവർത്തിക്കുക. വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും യൂറോപ്പിലെ പ്രധാന വേനൽക്കാല കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ തീരുമാനം. മിലാൻ വഴി ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് സർവിസുകൾ വീതമാണ് ഉണ്ടാവുക. ഗൾഫ് എയറിന്റെ ആധുനിക എയർബസ് A321neo വിമാനങ്ങളാണ് ഈ റൂട്ടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മേയ് 24ന് ആരംഭിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 27 വരെയാണ് നീസിലേക്കുള്ള സർവിസ് തുടരുക.
ജനീവയിലേക്കുള്ള സർവിസ് ജൂൺ 5ന് ആരംഭിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 11 വരെയായിരിക്കും. യൂറോപ്പിലെ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിൽ അതിരാവിലെത്തന്നെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് വിമാനങ്ങളുടെ സമയക്രമം. ബഹ്റൈനിൽനിന്നുള്ളവർക്കും മറ്റു ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്കും ബഹ്റൈൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം വഴി കൂടുതൽ യാത്ര സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതാണ് പുതിയ ഷെഡ്യൂൾ. തിരക്കേറിയ വേനൽക്കാലത്ത് യാത്രക്കാർക്ക് മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നൽകാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് ഗൾഫ് എയർ അറിയിച്ചു.
