Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 2:00 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 2:00 PM IST

    ബോ​യി​ങ് 787 ഡ്രീം​ലൈ​ന​ർ വി​മാ​നം; ഓ​ർ​ഡ​ർ 15 ആ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച് ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​ർ

    ബോ​യി​ങ് 787 ഡ്രീം​ലൈ​ന​ർ വി​മാ​നം; ഓ​ർ​ഡ​ർ 15 ആ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച് ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​ർ
    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തെ ദേ​ശീ​യ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​യാ​യ ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​ർ, ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ബോ​യി​ങ് 787 ഡ്രീം​ലൈ​ന​ർ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓ​ർ​ഡ​ർ 12ൽ​നി​ന്ന് 15 ആ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​താ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ദേ​ശീ​യ വ്യോ​മ​യാ​ന ശേ​ഷി ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ആ​ഗോ​ള ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ​യാ​ണ് ഇ​ത് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദു​ബൈ എ​യ​ർ ഷോ​യി​ൽ വെ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു നി​ർ​ണാ​യ​ക ക​രാ​റൊ​പ്പി​ട​ൽ. നേ​ര​ത്തെ, കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ യു.​എ​സ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ൽ, 12 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​റ് ഓ​പ്ഷ​ന​ൽ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളും വാ​ങ്ങാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ടൂ​റി​സം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും രാ​ജ്യ​ത്തെ ഒ​രു മ​ത്സ​ര​ക്ഷ​മ​ത​യു​ള്ള ഭാ​വി​ക്ക് സ​ജ്ജ​മാ​യ വ്യോ​മ​യാ​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് അ​ധി​ക​മാ​യി വാ​ങ്ങു​ന്ന ഈ ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ. ആ​ഗോ​ള ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി, സാ​മ്പ​ത്തി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണം, ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ദേ​ശീ​യ വി​ക​സ​നം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​റി​നു​ള്ള വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന പ്രാ​ധാ​ന്യം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​ള്ള ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ഈ ​വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    TAGS:gulfnewsBahrain
    News Summary - Gulf Air increases order for Boeing 787 Dreamliner to 15
