Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 8:40 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 8:40 AM IST

    രാ​ജ്യ​ത്തെ റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച; സ​ർ​വേ ആ​ൻ​ഡ് ലാ​ൻ​ഡ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ബ്യൂ​റോ​യു​ടെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് എം.​പി

    രാ​ജ്യ​ത്തെ റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച; സ​ർ​വേ ആ​ൻ​ഡ് ലാ​ൻ​ഡ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ബ്യൂ​റോ​യു​ടെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് എം.​പി
    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തെ റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് സ​ർ​വേ ആ​ൻ​ഡ് ലാ​ൻ​ഡ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ബ്യൂ​റോ​യു​ടെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്ന് എം.​പി അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സ​ല്ലൂം. ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ​പ​കു​തി​യി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് വി​പ​ണി​യി​ലു​ണ്ടാ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ബാ​സിം ബി​ൻ യാ​ക്കൂ​ബ് അ​ൽ ഹ​മ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ബ്യൂ​റോ​യു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ഏ​ക​ദേ​ശം 775.2 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദീ​നാ​റി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഇ​ത് വ​ലി​യ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ്. 5000ല​ധി​കം ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളാ​ണ് ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത്. ഏ​പ്രി​ൽ 21നാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ട​പാ​ട് ന​ട​ന്ന​ത്. 53.6 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദീ​നാ​റി​ന്‍റെ ക​ച്ച​വ​ട​മാ​ണ് അ​ന്നു​മാ​ത്രം ന​ട​ന്നു. വീ​ടു​ക​ളു​ടെ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ 14 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യെ​ന്നും അ​പ്പാ​ർ​ട്മെൻറ് മേ​ഖ​ല​യി​ലും ഗ​ണ്യ​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നും അ​ൽ സ​ല്ലൂം പ​റ​ഞ്ഞു. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ബ്യൂ​റോ​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ എം.​പി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf Newsland registrationgrowthReal Estate Sector
