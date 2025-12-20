Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightവ​ൻ ക​വ​ർ​ച്ച: ര​ണ്ട്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 11:36 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 11:36 AM IST

    വ​ൻ ക​വ​ർ​ച്ച: ര​ണ്ട് ഏ​ഷ്യ​ക്കാ​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു
    വ​ൻ ക​വ​ർ​ച്ച: ര​ണ്ട് ഏ​ഷ്യ​ക്കാ​ർ പി​ടി​യി​ൽ
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ പാ​ർ​പ്പി​ട മേ​ഖ​ല​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​വ​ന്ന ര​ണ്ട് ഏ​ഷ്യ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളെ ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റ് (സി.​ഐ.​ഡി) അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. 42ഉം 44​ഉം വ​യ​സ്സു​ള്ള ര​ണ്ട് പേ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ കേ​ബി​ളു​ക​ളും ലോ​ഹ​സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളു​മാ​ണ് ഇ​വ​ർ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും മോ​ഷ്ടി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    ഏ​ക​ദേ​ശം 6000 ദീ​നാ​ർ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​ണ് ഇ​വ​ർ ക​വ​ർ​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് ഇ​വ​രു​ടെ പ​ക്ക​ൽ നി​ന്ന് നി​ശ്ചി​ത അ​ള​വ് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നും പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. നി​ര​വ​ധി മോ​ഷ​ണ​പ​രാ​തി​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് എ​വി​ഡ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗം ന​ട​ത്തി​യ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ വ​ല​യി​ലാ​യ​ത്.

    ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ​യും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​റ​സ്റ്റ്. പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത തൊ​ണ്ടി​മു​ത​ലു​ക​ളും ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്നും സ​ഹി​തം ഇ​വ​രെ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Grand robbery: Two Asians arrested
    Similar News
    Next Story
    X