    Bahrain
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 11:31 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 11:33 AM IST

    സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് കാ​യി​ക പ​രി​ശീ​ല​ക​രെ നി​യ​മി​ക്ക​ണം

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യും
    സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് കാ​യി​ക പ​രി​ശീ​ല​ക​രെ നി​യ​മി​ക്ക​ണം
    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യും

    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​ല്ലാ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ലും സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് കാ​യി​ക പ​രി​ശീ​ല​ക​രെ നി​യ​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും. പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി സ​ർ​വി​സ​സ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഏ​ക​ക​ണ്ഠ​മാ​യ പി​ന്തു​ണ ല​ഭി​ച്ച ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന്മേ​ൽ അ​ന്നേ​ദി​വ​സം വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പും ന​ട​ക്കും.

    എം.​പി​മാ​രാ​യ ഡോ. ​മ​ഹ്ദി അ​ൽ ശു​വൈ​ഖ്, അ​ബ്ദു​ന്ന​ബി സ​ൽ​മാ​ൻ, മം​ദൂ​ഹ് അ​ൽ സാ​ലി​ഹ്, ഹ​സ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹീം, ഡോ. ​ഹി​ശാം അ​ൽ അ​ശി​രി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. കാ​യി​ക പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക, പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി അ​വ​രു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം​കൊ​ണ്ട് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ‘‘സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് കോ​ച്ചു​മാ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം കാ​യി​ക പ്ര​തി​ഭ​ക​ളാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​രു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും’’ -ഡോ. ​മ​ഹ്ദി അ​ൽ ശു​വൈ​ഖ് എം.​പി പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ പൊ​തു​വെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, നി​ല​വി​ലെ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​തി​യാ​യ​താ​ണെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ലു​ള്ള കാ​യി​ക അ​ധ്യാ​പ​ക​രും സ്കൂ​ൾ​ത​ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും വ​ഴി പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും 2024ലെ ​ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഗെ​യിം​സി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നേ​ടി​യ 66 മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ നേ​ടി​യെ​ന്നും അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ത്തും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ 13ാം സ്ഥാ​ന​ത്തും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്നും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
