Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 11:05 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 11:05 AM IST

    നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്കും

    നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്കും
    മ​നാ​മ: ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് (എ.​ഐ) പോ​ലു​ള്ള നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​പ്ല​വം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു. ഈ ​സ​മീ​പ​നം സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും സ​മൃ​ദ്ധി​ക്കും വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഇ-​ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി (ഐ.​ജി.​എ) ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖാ​യി​ദ് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ നി​ല​വാ​രം പ്ര​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ നി​ക്ഷേ​പം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ഭ്യ​മാ​യ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ൽ ഖാ​യി​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദേ​ശീ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക്ക് (എ​ൻ.​ഡി.​ഇ.​എ​സ്) കീ​ഴി​ലു​ള്ള ആ​റ് സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. 2030 വ​രെ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത 49 സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ, ഒ​മ്പ​ത് ഹ്ര​സ്വ​കാ​ല സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ത​ന്ത്ര​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ ഏ​കീ​ക​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നും ഇ​പ്പോ​ൾ ഈ ​ത​ന്ത്രം സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, ടൂ​റി​സം, വ്യ​വ​സാ​യം, ഐ​ടി, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ്, ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​ത്തെ ഈ ​സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു. അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്ക് ഇ​ത് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ക​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ മ​ത്സ​രാ​ധി​ഷ്ഠി​ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    Girl in a jacket

