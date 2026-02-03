Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Feb 2026 11:42 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Feb 2026 11:42 AM IST

    സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളു‌​ടെ ഫീ​സ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യു​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ

    സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളു‌​ടെ ഫീ​സ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യു​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ സേ​വ​ന നി​ര​ക്കു​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന എം.​പി​മാ​രു​ടെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി സ​ർ​ക്കാ​ർ. സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ളും നി​ല​വി​ൽ​ത​ന്നെ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കൃ​ത്യ​മാ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും നി​ല​വി​ലു​ള്ള നി​യ​മ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​ക​ൾ ത​ന്നെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​ണെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ലൈ​സ​ൻ​സ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും അ​ത് പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. ചി​കി​ത്സ​യു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും അം​ഗീ​കൃ​ത അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള​താ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ബ​ന്ധ​മു​ണ്ട്. സ്വ​കാ​ര്യ ആ​രോ​ഗ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട 2015ലെ 21ാം ​ന​മ്പ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ഈ ​നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സേ​വ​ന​വും നി​ര​ക്കും ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കു​ണ്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ എം.​പി​മാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ രേ​ഖാ​മൂ​ല​മു​ള്ള മ​റു​പ​ടി​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ. ദേ​ശീ​യ ആ​രോ​ഗ്യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ അ​തോ​റി​റ്റി വ​ഴി​യാ​ണ് ഈ ​മേ​ൽ​നോ​ട്ടം പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ​രാ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ വി​ല നി​ല​വാ​രം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച സേ​വ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ല​പാ​ട്.

