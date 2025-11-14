Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഗോ​പി​ക ജെ.​എ​ൻ.​യു...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 11:42 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 11:42 AM IST

    ഗോ​പി​ക ജെ.​എ​ൻ.​യു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി യൂ​നി​യ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്

    text_fields
    bookmark_border
    ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ഭി​മാ​നം
    ഗോ​പി​ക ജെ.​എ​ൻ.​യു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി യൂ​നി​യ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്
    cancel
    camera_alt

    ഗോ​പി​ക ബാ​ബു

    മ​നാ​മ: ഡ​ൽ​ഹി ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്റു സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വി​ദ്യാ​ർ​ഥി യൂ​നി​യ​ന്‍റെ കേ​ന്ദ്ര പാ​ന​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ തൃ​ശൂ​ർ ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട നെ​ടു​മ്പാ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി കെ.​ജി. ബാ​ബു​വി​ന്‍റെ​യും ജു​മ ബാ​ബു​വി​ന്‍റെ​യും മ​ക​ളാ​യ ഗോ​പി​ക ബാ​ബു​വാ​ണ് ഈ ​പ​ദ​വി​യി​ലേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഉ​ന്ന​ത​വി​ദ്യാ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ജെ.​എ​ൻ.​യു​വി​ൽ കേ​ന്ദ്ര പാ​ന​ലി​ലേ​ക്ക് എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച ഗോ​പി​ക വ​ൻ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തോ​ടെ വി​ജ​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി. 3101 വോ​ട്ടു​ക​ൾ നേ​ടി​യാ​ണ് ഗോ​പി​ക​യു​ടെ ഐ​തി​ഹാ​സി​ക വി​ജ​യം. ഒ​പ്പം ജ​യി​ച്ച​വ​രെ​ക്കാ​ൾ ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ വ്യ​ത്യാ​സ​മാ​ണ് ഗോ​പി​ക​ക്കു​ള്ള​ത്.

    2023-24 കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ജെ.​എ​ൻ.​യു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി യൂ​നി​യ​നി​ൽ കൗ​ൺ​സി​ല​റാ​യി​രു​ന്നു ഗോ​പി​ക. ഡ​ൽ​ഹി യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ലെ മി​റാ​ൻ​ഡ ഹൗ​സ് കോ​ള​ജി​ൽ ഡി​ഗ്രി പ​ഠ​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷം 2022ൽ ​എം.​എ സോ​ഷ്യോ​ള​ജി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യാ​ണ് ഗോ​പി​ക ജെ.​എ​ൻ.​യു​വി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. പി​ന്നീ​ട് കാ​മ്പ​സി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള സ​മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ൻ​നി​ര​പോ​രാ​ളി​യാ​യി മാ​റി. മു​ട​ങ്ങി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി യൂ​നി​യ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ചു​ന​ട​ന്ന സ​മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ൻ​നി​ര​യി​ലും ഗോ​പി​ക​യു​ടെ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ഡ​ൽ​ഹി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ മി​റാ​ൻ​ഡ ഹൗ​സ് കോ​ള​ജി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ഗോ​പി​ക ബി​രു​ദം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​ത്. ജെ.​എ​ൻ.​യു​വി​ൽ നി​ന്ന് സ്വ​ർ​ണ മെ​ഡ​ലോ​ടെ എം.​എ സോ​ഷ്യോ​ള​ജി വി​ജ​യി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഗോ​പി​ക സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ദ ​സ്റ്റ​ഡി ഓ​ഫ് ലോ ​ആ​ൻ​ഡ് ഗ​വേ​ണ​ൻ​സി​ൽ പി​എ​ച്ച്.​ഡി​ക്ക് ചേ​ർ​ന്ന​ത്. മി​ക​ച്ച ചി​ത്ര​കാ​രി കൂ​ടി​യാ​യ ഗോ​പി​ക കാ​മ്പ​സി​ൽ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മ​റ്റ് ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ളു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​വും വ​ഹി​ക്കു​ന്നു. യ​ങ് സോ​ഷ്യ​ലി​സ്‌​റ്റ് ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ് (വൈ.​എ​സ്.​എ) സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഭാ​ര​വാ​ഹി കൂ​ടി​യാ​ണ് ഗോ​പി​ക. ഇ​ര​ട്ട സ​ഹോ​ദ​രി ദേ​വി​ക ബാ​ബു പു​ണെ ഐ​സ​റി​ൽ ന്യൂ​റോ സ​യ​ൻ​സി​ൽ ഇ​ൻ​റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് പി​എ​ച്ച്.​ഡി ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലാ​ണ് ഗോ​പി​ക​യും ദേ​വി​ക​യും പ്ല​സ്ടു വ​രെ പ​ഠി​ച്ച​ത്. ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ര​ണ്ട് പ്രാ​വ​ശ്യം ഗോ​പി​ക​ക്ക് സാ​ഹി​ത്യ​ര​ത്ന പു​ര​സ്കാ​രം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ ക​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ഗോ​പി​ക​യും ദേ​വി​ക​യും സ​ജീ​വ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ പ്ര​മു​ഖ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ സെ​യി​ൽ​സ്മാ​നാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന അ​ച്ഛ‌​ൻ കെ.​ജി. ബാ​ബു ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ​യി​ലെ അം​ഗ​വും പാ​ട്ടെ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​ണ്. അ​മ്മ ജു​മ ബാ​ബു ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ അ​ൽ​ഷ​ർ​ക്കി​യ സ്കൂ​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​ണ്.

    ഭാ​ഷ​യു​ടെ​യും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും അ​തി​ർ​വ​ര​മ്പു​ക​ളി​ല്ലാ​തെ ജെ.​എ​ൻ.​യു​വി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സ​മൂ​ഹം ത​ന്നെ വ​ൻ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ന​ൽ​കി വി​ജ​യി​പ്പി​ച്ച​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​ട​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ന​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പോ​രാ​ട്ടം തു​ട​രു​മെ​ന്നും ഗോ​പി​ക പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Gopika JNU Students Union Vice President
    Similar News
    Next Story
    X