Madhyamam
    Bahrain
    11 Sept 2025 9:12 AM IST
    11 Sept 2025 9:12 AM IST

    ഗു​ഡ് കോ​ൺ​ടാ​ക്ട് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി മൈ​ഗ​വ് ആ​പ്പി​ൽ ല​ഭി​ക്കും

    ഗു​ഡ് കോ​ൺ​ടാ​ക്ട് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി മൈ​ഗ​വ് ആ​പ്പി​ൽ ല​ഭി​ക്കും
    മ​നാ​മ: ഗു​ഡ് കോ​ൺ​ടാ​ക്ട് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മൈ​ഗ​വ് ആ​പ്പി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യ​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് സ​യ​ൻ​സ് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റും ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഇ-​ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി​യും സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പു​തി​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​പ്പി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    പു​തി​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കു​മു​ള്ള ഗു​ഡ് കോ​ൺ​ടാ​ക്ട് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ത​ര പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ, അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ നി​ല​വി​ലെ അ​വ​സ്ഥ അ​റി​യാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം, സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് വെ​രി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ, സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പൊ​തു വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഗു​ഡ് കോ​ൺ​ടാ​ക്ട് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​ർ മൈ​ഗ​വ് ആ​പ്പി​ലെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ല​ളി​ത​വും ഉ​പ​യോ​ക്തൃ സൗ​ഹൃ​ദ​വു​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നും ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ ഇ-​കീ 2.0 ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കേ​ണ്ട​ത് പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. അ​തു​പോ​ലെ, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ആ​റ് മാ​സ​മോ അ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലോ താ​മ​സി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ജി.​സി.​സി പൗ​ര​ന്മാ​രും പ്ര​വാ​സി​ക​ളും, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡ് ന​മ്പ​റും ഫിം​ഗ​ർ​പ്രി​ന്റ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തു​ള്ള വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന ചെ​യ്ത സേ​വ​നം മൈ​ഗ​വ് ആ​പ്പ് വ​ഴി അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ, 80-ല​ധി​കം ഫീ​ച്ച​റു​ക​ളും സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഈ ​ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും 80008001 എ​ന്ന ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് സ​ർ​വീ​സ​സ് കോ​ൺ​ടാ​ക്ട് സെ​ന്റ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യോ, ത​വാ​സു​ൽ എ​ന്ന ദേ​ശീ​യ നി​ർ​ദേ​ശ-​പ​രാ​തി സം​വി​ധാ​നം വ​ഴി​യോ, ത​വാ​സു​ൽ ആ​പ് വ​ഴി​യോ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

