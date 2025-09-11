ഗുഡ് കോൺടാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സേവനങ്ങൾ ഇനി മൈഗവ് ആപ്പിൽ ലഭിക്കുംtext_fields
മനാമ: ഗുഡ് കോൺടാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സേവനങ്ങൾ മൈഗവ് ആപ്പിൽ ലഭ്യമാക്കിയതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആൻഡ് ഫോറൻസിക് സയൻസ് ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റും ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഇ-ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റിയും സഹകരിച്ചാണ് പുതിയ ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ ആപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.
പുതിയ ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങളിൽ പൗരന്മാർക്കും താമസക്കാർക്കുമുള്ള ഗുഡ് കോൺടാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപേക്ഷകൾ, രാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള ബഹ്റൈൻ ഇതര പൗരന്മാർക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപേക്ഷകൾ, അപേക്ഷകളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ അറിയാനുള്ള സൗകര്യം, സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ, സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതു വിവരങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു. വിദ്യാർഥികളും ജീവനക്കാരും ഉൾപ്പെടെ ഗുഡ് കോൺടാക്ട് സേവനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർ മൈഗവ് ആപ്പിലെ സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും അപേക്ഷകൾ ലളിതവും ഉപയോക്തൃ സൗഹൃദവുമായ രീതിയിൽ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാനും ഡയറക്ടറേറ്റ് അഭ്യർഥിച്ചു.
അപേക്ഷകർ ഇ-കീ 2.0 രജിസ്ട്രേഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. അതുപോലെ, ബഹ്റൈനിൽ തുടർച്ചയായി ആറ് മാസമോ അതിൽ കൂടുതലോ താമസിച്ചിട്ടുള്ള ജി.സി.സി പൗരന്മാരും പ്രവാസികളും, ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൽ ഒരു ഐ.ഡി കാർഡ് നമ്പറും ഫിംഗർപ്രിന്റ് വിവരങ്ങളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, രാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള വിദേശികൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത സേവനം മൈഗവ് ആപ്പ് വഴി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. നിലവിൽ, 80-ലധികം ഫീച്ചറുകളും സർക്കാർ സേവനങ്ങളും ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും സംശയങ്ങൾക്കും 80008001 എന്ന ഗവൺമെന്റ് സർവീസസ് കോൺടാക്ട് സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പെടുകയോ, തവാസുൽ എന്ന ദേശീയ നിർദേശ-പരാതി സംവിധാനം വഴിയോ, തവാസുൽ ആപ് വഴിയോ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register