‘ഗോൾഡൻ ഹാൻഡ്സ്’ പ്രവർത്തനയോഗം ചേർന്നുtext_fields
മനാമ: മയ്യഴിക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ ‘ഗോൾഡൻ ഹാൻഡ്സ്’ അദ്ലിയായിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി. വി.സി. താഹിർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
മുജീബ് മാഹി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് റഷീദ് മാഹി, ഷെബീർ മാഹി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പുതുവർഷത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്തു.
മുഹമ്മദ് റാഖിബ്, മുഹമ്മദ് റഫാസ്, നഈം നിയാസ്, ജുവിൻ താഹിർ, മുഹമ്മദ് സൽമാൻ, സാമിൽ മുജീബ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. റംഷാദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ നന്ദി പറഞ്ഞു.
