Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right‘ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​സ്’...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 11:15 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 11:15 AM IST

    ‘ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​സ്’ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​സ്’ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു
    cancel
    camera_alt

    മ​യ്യ​ഴി​ക്കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​സ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: മ​യ്യ​ഴി​ക്കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​സ്’ അ​ദ്‌​ലി​യാ​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തെ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി. വി.​സി. താ​ഹി​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    മു​ജീ​ബ് മാ​ഹി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് റ​ഷീ​ദ് മാ​ഹി, ഷെ​ബീ​ർ മാ​ഹി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഖി​ബ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫാ​സ്, ന​ഈം നി​യാ​സ്, ജു​വി​ൻ താ​ഹി​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ൽ​മാ​ൻ, സാ​മി​ൽ മു​ജീ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. റം​ഷാ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:meetingGulf NewsBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - 'Golden Hands' action meeting held
    Similar News
    Next Story
    X