    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 1:04 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 1:04 PM IST

    ‘പൊ​ന്നോ​ത്സ​വം 2K25’ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    ‘പൊ​ന്നോ​ത്സ​വം 2K25’ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    പൊ​ന്നാ​നി​ക്കാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പൊ​ന്നോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ജീ​വ​കാ​ര്യ​ണ്യ​പ്ര​വ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​വി​ഴ​ദ്വീ​പി​ലെ പൊ​ന്നാ​നി​ക്കാ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ പൊ​ന്നോ​ത്സ​വം 2K25 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മീ​ഡി​യ സി​റ്റി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ബാ​ബു ക​ണി​യാം​പ​റ​മ്പി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മു​ഖ്യാ​തി​ഥി ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഗോ​പി​നാ​ഥ മേ​നോ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി റ​സാ​ഖ് ചെ​റു​വ​ള​പ്പി​ൽ, പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ പ്ര​സാ​ദ്, ഷ​മീ​ർ പൊ​ന്നാ​നി, ബ​ഷീ​ർ അ​മ്പ​ലാ​യി, ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത്, ഫ​സ​ലു​ൽ​ഹ​ഖ്, ഇ.​വി. രാ​ജീ​വ​ൻ, അ​ൻ​വ​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ, ടോ​ണി മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. പൊ​ന്നാ​നി​യു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക​വും മ​തേ​ത​ര​ത്വ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് പോ​ന്നോ​ത്സ​വം 2k25 എ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷ​മീ​ർ പൊ​ന്നാ​നി ര​ച​ന​യും സം​വി​ധാ​ന​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച പൊ​ന്നാ​നി​യെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​ഡി​യോ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. വി​വി​ധ​യി​നം ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​നാ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി.

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ വേ​ണു, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ദീ​പ്‌, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഹ​ബീ​ബ്, ബി​നു, അ​ൻ​വ​ർ, ആ​ഷി​ഖ്, ലി​ജീ​ഷ്, സു​മേ​ഷ്, സു​ജീ​ർ, അ​ൻ​സാ​ർ മു​ഷ്‌​റ​ഫ്, പ്ര​മോ​ദ്, ഷാ​ഫി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സ​ഞ്ജു എം ​സ​നു പ്രോ​ഗ്രാം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ജി എ​ട​പ്പാ​ൾ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷ​മീ​ർ പൊ​ന്നാ​നി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

