Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 11:40 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 11:40 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​വി​ല കു​റ​ഞ്ഞു; ഗ്രാ​മി​ന് 54.60 ദീ​നാ​ർ

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​വി​ല കു​റ​ഞ്ഞു; ഗ്രാ​മി​ന് 54.60 ദീ​നാ​ർ
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​പ​ണി​യി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​വി​ല​യി​ൽ നേ​രി​യ ഇ​ടി​വ്. ആ​ഗോ​ള വി​പ​ണി​യി​ൽ യു.​എ​സ് ഡോ​ള​ർ ക​രു​ത്താ​ർ​ജി​ച്ച​തും സാ​ങ്കേ​തി​ക​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് വി​ല കു​റ​യാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ 24 കാ​ര​റ്റ് സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന് ഗ്രാ​മി​ന് 54.60 ദീ​നാ​ർ നി​ര​ക്കി​ലെ​ത്തി. നേ​രി​യ ഇ​ടി​വ് ഉ​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും, ആ​ഴ്ച​യി​ലെ മൊ​ത്തം ക​ണ​ക്കെ​ടു​ത്താ​ൽ സ്വ​ർ​ണ​വി​ല മൂ​ന്ന് ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം വ​ർ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് ഉ​ള്ള​ത്. വെ​ള്ളി, പ്ലാ​റ്റി​നം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​ല​യി​ലും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച നേ​രി​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:Bahrain Newsgulf news malayalamGold Price
    News Summary - Gold prices fall in Bahrain; 54.60 dinars per gram
