Posted Ondate_range 10 Jan 2026 11:40 AM IST
Updated Ondate_range 10 Jan 2026 11:40 AM IST
ബഹ്റൈനിൽ സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഗ്രാമിന് 54.60 ദീനാർtext_fields
News Summary - Gold prices fall in Bahrain; 54.60 dinars per gram
മനാമ: വെള്ളിയാഴ്ച ബഹ്റൈൻ വിപണിയിൽ സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ്. ആഗോള വിപണിയിൽ യു.എസ് ഡോളർ കരുത്താർജിച്ചതും സാങ്കേതികമായ മാറ്റങ്ങളുമാണ് വില കുറയാൻ കാരണമായത്. ഇതോടെ 24 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 54.60 ദീനാർ നിരക്കിലെത്തി. നേരിയ ഇടിവ് ഉണ്ടായെങ്കിലും, ആഴ്ചയിലെ മൊത്തം കണക്കെടുത്താൽ സ്വർണവില മൂന്ന് ശതമാനത്തിലധികം വർധനയിലാണ് ഉള്ളത്. വെള്ളി, പ്ലാറ്റിനം എന്നിവയുടെ വിലയിലും വെള്ളിയാഴ്ച നേരിയ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
