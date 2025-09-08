Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 12:05 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 12:05 AM IST

    ബ​ഹ്റൈ​നി​ലും സ്വ​ർ​ണ​വി​ല​യി​ൽ വ​ൻ കു​തി​പ്പ്

    ബ​ഹ്റൈ​നി​ലും സ്വ​ർ​ണ​വി​ല​യി​ൽ വ​ൻ കു​തി​പ്പ്
    മ​നാ​മ: ആ​ഗോ​ള വി​പ​ണി​ക​ളി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​വി​ല ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ഉ​യ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് കു​തി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലും സ്വ​ർ​ണ​വി​ല​യി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നി​ട​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 21 കാ​ര​റ്റ് സ്വ​ർ​ണം ഒ​രു ഗ്രാ​മി​ന് 38.400 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദീ​നാ​റാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​തേ​സ​മ​യ​ത്ത് ഇ​ത് 26.400 ദീ​നാ​റാ​യി​രു​ന്നു. 45.5 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 24 കാ​ര​റ്റ് സ്വ​ർ​ണം ഒ​രു ഗ്രാ​മി​ന് 43.82 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദീ​നാ​റി​ലെ​ത്തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​ത് ഏ​ക​ദേ​ശം 30 ദീ​നാ​റാ​യി​രു​ന്നു.വി​ല​യി​ലു​ണ്ടാ​യ ഈ ​കു​തി​പ്പ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും, പ​ല​രും സ്വ​ർ​ണ​ത്തെ ഇ​പ്പോ​ഴും ഏ​റ്റ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ നി​ക്ഷേ​പ​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു.

    വി​ല വ​ർ​ധ​ന​യു​ടെ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ

    ചൈ​നീ​സ് യു​വാ​ൻ ദു​ർ​ബ​ല​മാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ചൈ​ന സ്വ​ർ​ണ ശേ​ഖ​രം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​ത് ആ​ഗോ​ള ഡി​മാ​ൻ​ഡ് ഉ​യ​ർ​ത്തി. ചൈ​ന അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഡോ​ള​റി​നെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി യു.​എ​സ് ബോ​ണ്ടു​ക​ൾ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തും സ്വ​ർ​ണ​വി​ല കൂ​ടാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യി.യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ തോ​തി​ലു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തി​യ​ത് വി​ല വ​ർ​ധ​ന​ക്ക് മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​മാ​ണ്. വെ​റും 10 ദി​വ​സം​കൊ​ണ്ട് ഏ​ക​ദേ​ശം 3.5 ട്രി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​ന്റെ നി​ക്ഷേ​പം സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി​യ​താ​യി വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. നി​ല​വി​ലു​ള്ള ആ​ഗോ​ള വ്യാ​പാ​ര സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളും വി​ല വ​ർ​ധ​ന​ക്ക് ആ​ക്കം​കൂ​ട്ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

