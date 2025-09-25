Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightദൈ​വ​വ​ച​ന പ്ര​സം​ഗം...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 8:53 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 8:53 AM IST

    ദൈ​വ​വ​ച​ന പ്ര​സം​ഗം ഇ​ന്നും നാ​ളെ​യും

    text_fields
    bookmark_border
    ദൈ​വ​വ​ച​ന പ്ര​സം​ഗം ഇ​ന്നും നാ​ളെ​യും
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ജീ​സ​സ് ഈ​സ് എ​ലൈ​വ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ വ​ർ​ഷി​പ് സെ​ന്റ​ർ ച​ർ​ച്ചി​ന്റെ സീ​നി​യ​ർ പാ​സ്റ്റ​റും എ​ൽ-​ഷ​ദ്ദാ​യി മി​നി​സ്ട്രി​യു​ടെ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ പാ​സ്റ്റ​ർ ടി​നു ജോ​ർ​ജ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ദൈ​വ​വ​ച​നം പ്ര​സം​ഗി​ക്കു​ന്നു. ജീ​സ​സ് ഈ​സ് എ​ലൈ​വ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ വ​ർ​ഷി​പ് സെ​ന്റ​ർ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ച​ർ​ച്ചി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന വി​ടു​ത​ൽ ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ൾ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും.

    വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴ് മു​ത​ൽ 10 വ​രെ കെ.​സി.​എ ഹാ​ളി​ലും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ 12.30 വ​രെ ഐ.​പി.​സി ബെ​ഥേ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ (ഗേ​റ്റ് ന​മ്പ​ർ: 2313, ഹൗ​സ് ന​മ്പ​ർ: 8, റോ​ഡ് ന​മ്പ​ർ: 3961, ബ്ലോ​ക്ക് ന​മ്പ​ർ: 439, നോ​ർ​ത്ത് സെ​ഹ്‍ല) എ​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തും ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ൾ ന​ട​ക്കും. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 66979888, 35486100 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsspeechBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - gods word speech
    Similar News
    Next Story
    X